Celtic GlasgowBajnokok LigájaTóth Balázs

Bombagólok estéje, egyre biztosabb még egy magyar futballista BL-részvétele

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A skót Celtic hazai pályán 3-0-ra nyert az osztrák LASK ellen a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójában, így kényelmes előnyből várhatja a linzi visszavágót. Tóth Balázs egyelőre még nem a Celtic bejelentett játékosa, de ezzel az eredménnyel ő is közel került a BL-főtáblához.

Koczó Dávid
2026. 08. 20. 7:31
Camilo Durán (középen) két szenzációs gólt lőtt, a Celtic a BL-főtábla kapujában, Tóth Balázs személyében ott magyar játékos is erősítheti a skót csapatot Fotó: NorthFoto/PA Wire/Andrew Milligan
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A váltás óriási lehetőséget jelenthet Tóthnak, ugyanakkor kockázat is: míg a Blackburnben egyértelműen első számú kapusként számolnak vele, a Celticnél meg kell küzdenie a helyéért a finn Viljami Sinisalóval, aki kiváló teljesítményt nyújtott szerda este, nyolc kapura tartó lövést hárított.

Az eredmenyek.com adatalapú értékelésében Sinisalo 8,7-es osztályzatot kapott, csak Nygren (8,9) volt nála jobb, a duplázó Duránt (8,3) megelőzte Tóth Balázs várható posztriválisa.

Ugyanakkor a Celtic rendkívül zsúfolt idény előtt áll: a skót bajnokság 38 fordulós, a nemzetközi szereplés mellett hazai porondon meccseket jelent a ligakupa és a skót FA-kupa is, biztosra vehető, hogy valamelyik sorozatban Tóth is megkapná a lehetőséget, még ha nem is válik vitathatatlan első számú kapussá.

BL: visszatérhet a főtáblára a Bodö/Glimt

A szerdai BL-selejtezők eredményei:

  • Celtic (skót)–LASK (osztrák) 3-0
  • NEC (holland)–Bodö/Glimt (norvég) 1-3
  • Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Sabah (azeri) 2-1
  • Slovan Bratislava (szlovák)–Celje (szlovén) 1-1

A keddi eredményeket is figyelembe véve négy párharc döntetlenről folytatódik, s a korábbi diósgyőri edző által irányított Sabahnak is lehet még esélye a fordításra az izraeli bajnok ellen. A Celtic mellett a Bodö/Glimt tett nagy lépést az első meccsen a BL-főtábla felé, az a norvég csapat, amely tavaly az olasz Intert búcsúztatva a nyolcaddöntőig jutott.

 

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