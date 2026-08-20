Bombagólok estéje, egyre biztosabb még egy magyar futballista BL-részvétele

A váltás óriási lehetőséget jelenthet Tóthnak, ugyanakkor kockázat is: míg a Blackburnben egyértelműen első számú kapusként számolnak vele, a Celticnél meg kell küzdenie a helyéért a finn Viljami Sinisalóval, aki kiváló teljesítményt nyújtott szerda este, nyolc kapura tartó lövést hárított.

Az eredmenyek.com adatalapú értékelésében Sinisalo 8,7-es osztályzatot kapott, csak Nygren (8,9) volt nála jobb, a duplázó Duránt (8,3) megelőzte Tóth Balázs várható posztriválisa.

Ugyanakkor a Celtic rendkívül zsúfolt idény előtt áll: a skót bajnokság 38 fordulós, a nemzetközi szereplés mellett hazai porondon meccseket jelent a ligakupa és a skót FA-kupa is, biztosra vehető, hogy valamelyik sorozatban Tóth is megkapná a lehetőséget, még ha nem is válik vitathatatlan első számú kapussá.