Cikkünk megjelenésekor a rendőrségi körözés továbbra is aktív volt, Buzsáky Ákos hollétéről nem érkezett hivatalos tájékoztatás.
Angliában közleményt adtak ki a volt magyar Premier League-játékos eltűnése miatt
Egykori klubja, a Queens Park Rangers is aggodalmát fejezte ki az eltűntként keresett Buzsáky Ákos miatt. A londoni együttes közönségkedvencként emlékezik egykori Premier League-játékosára, a húszszoros magyar válogatott középpályásra, és azért imádkozik, hogy épségben előkerüljön. A rendőrség augusztus 18. óta keresi a 44 éves Buzsáky Ákost, amiről eleinte az édesapja sem tudott.
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