Kinevette a korábbi debreceni támadót a neki szurkoló kommentátor
A Ferencváros magyarjai mellett néhány légiósunk is pályára lépett csütörtök este El-, illetve Kl-selejtezőn. Győzelmet az FTC-játékosokon kívül mindkét sorozatban egy magyar futballista ünnepelhetett: az El-ben Redzic Damir csapata, a Salzburg idegenben szerzett előnyt, akárcsak Kl-ben Várkonyi Bence együttese, a Qarabag, amely az El-selejtezőből a Fradi által lejjebb taszított Twentével vív a kupaőszért.
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