Romániában már Szoboszlaiznak és állítják, hogy a magyar futball állva hagyta őket

Magyarországi kalandja a játékos-pályafutása után sem ért véget. Visszavonulását követően a Sopron vezetőedzője lett, majd 2014-ben a Kaposvárnál is dolgozott. Vagyis amikor a magyar futball fejlődéséről beszél, nem pusztán kívülről szemléli az itteni viszonyokat.

„Mikor lesz nekünk is játékosunk a Liverpoolban?”

A Sport.ro éppen ezért szegezte neki azt a kérdést is, amely jól érzékelteti a román futball jelenlegi helyzetét: "Mikor lesz nekünk is játékosunk a Liverpoolban?"

Selymes válasza rendszerszintű változásról szólt.

Akkor, amikor mi is elkezdjük újjáépíteni az utánpótlást, és rengeteget fektetünk az infrastruktúrába, az utánpótlásedzőkbe és a gyerekekbe. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor beszélhetünk arról, hogy tíz-tizenöt év múlva jó vagy nagyon jó futballunk legyen

– fogalmazott.