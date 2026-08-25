Romániában már Szoboszlaiznak és állítják, hogy a magyar futball állva hagyta őket

Magyarországi kalandja a játékos-pályafutása után sem ért véget. Visszavonulását követően a Sopron vezetőedzője lett, majd 2014-ben a Kaposvárnál is dolgozott. Vagyis amikor a magyar futball fejlődéséről beszél, nem pusztán kívülről szemléli az itteni viszonyokat.
„Mikor lesz nekünk is játékosunk a Liverpoolban?”
A Sport.ro éppen ezért szegezte neki azt a kérdést is, amely jól érzékelteti a román futball jelenlegi helyzetét: "Mikor lesz nekünk is játékosunk a Liverpoolban?"
Selymes válasza rendszerszintű változásról szólt.
Akkor, amikor mi is elkezdjük újjáépíteni az utánpótlást, és rengeteget fektetünk az infrastruktúrába, az utánpótlásedzőkbe és a gyerekekbe. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor beszélhetünk arról, hogy tíz-tizenöt év múlva jó vagy nagyon jó futballunk legyen
– fogalmazott.
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