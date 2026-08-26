valdas dambrauskassabah bakubajnokok ligája

A Diósgyőrből elmenekült csodaedző a Bajnokok Ligája főtáblára vitte új csapatát

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A nem is olyan régen még Diósgyőrben dolgozó litván edző megcsinálta azt, amiben kevesen hittek. Valdas Dambrauskas új együttesével, az azeri Sabah Baku csapatával 5-2-re legyőzte az izraeli Hapoel Beer Sheva gárdáját és ezzel az azeriek feljutottak a BL főtáblájára.

Lantos Gábor
2026. 08. 26. 5:21
Valdas Dambrauskas megcsinálta azt, amiben kevesen hittek Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
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Ennyi volt, nem mese volt, hanem igaz történet. A Sabah Baku most várhatja a BL alapszakaszának sorsolását, meg azt, hogy milyen nagycsapatokat sodor útjába a sors. A DVTK pedig a BVSC-Zugló elleni NB II-es mérkőzést várja.

 

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