Usain Bolt szája is tátva maradt attól, amit Budapesten látott

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Kenny Bednarek és Melissa Jefferson-Wooden is megcsinálta a sprintduplát a budapesti atlétikai világdöntőn, a szombati 100 méteres győzelme után mindkét amerikai futó győzött 200 méteren is. Jefferson-Wooden egyben minden idők harmadik leggyorsabb idejét (21,47 mp) futotta a távon, s a legjobbat valaha szembeszélben. Ezt a futást Usain Bolt, a világ valaha volt leggyorsabb embere is tátott szájjal figyelte.

Koczó Dávid
2026. 09. 14. 6:07
Melissa Jefferson-Wooden és Kenny Bednarek is duplázott, a budapesti atlétikai világdöntő győzteseihez Usain Bolt is csatlakozott a bajnokok fotójára Fotó: AFP/Ben Stansall
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világdöntőUsain Boltatlétika

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