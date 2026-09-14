Usain Bolt szája is tátva maradt attól, amit Budapesten látott
Kenny Bednarek és Melissa Jefferson-Wooden is megcsinálta a sprintduplát a budapesti atlétikai világdöntőn, a szombati 100 méteres győzelme után mindkét amerikai futó győzött 200 méteren is. Jefferson-Wooden egyben minden idők harmadik leggyorsabb idejét (21,47 mp) futotta a távon, s a legjobbat valaha szembeszélben. Ezt a futást Usain Bolt, a világ valaha volt leggyorsabb embere is tátott szájjal figyelte.
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