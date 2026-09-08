Kiborult az egykori angol válogatott, de nem azért, amiért sokan várták

Barnes szerint tehát nem egyetlen rossz csere miatt vesztette el Anglia a világbajnoki elődöntőt. Sokkal inkább arról van szó, hogy

a kudarc után a közvéleménynek szüksége volt egy egyszerű magyarázatra – és egy bűnbakra. Ez pedig ezúttal Thomas Tuchel lett.

Az interjúban Barnes arról is beszélt, hogy saját válogatott pályafutása során átélte, milyen gyorsan fordulnak el a szurkolók egy játékostól. A 79-szeres válogatott szerint az angol mezben lejátszott mérkőzéseinek csak körülbelül a felét élvezte igazán, mert a közönség és a sajtó nyomása rendkívül nagy volt. Most pedig úgy látja: ugyanez a könyörtelen mechanizmus működik az edzőkkel is. „Ha nyersz, hős vagy. Ha kikapsz, mindenki pontosan tudja, mit kellett volna másképp csinálnod.”