Kiborult az egykori angol válogatott, de nem azért, amiért sokan várták

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Az egykori angol válogatott labdarúgó, John Barnes szerint Thomas Tuchelből bűnbakot csináltak az angol válogatott világbajnoki elődöntős veresége után. A Liverpool legendája, John Barnes úgy véli, az angol játékosok hibáit sokkal könnyebb volt a német edző nyakába varrni, mintsem arról beszélni, hogy a futballisták miben hibáztak.

Lantos Gábor
2026. 09. 08. 6:00
A Liverpool egykori legendája biztosan nem lesz népszerű az angol szurkolók körében Fotó: YE AUNG THU Forrás: AFP
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Barnes szerint tehát nem egyetlen rossz csere miatt vesztette el Anglia a világbajnoki elődöntőt. Sokkal inkább arról van szó, hogy 

a kudarc után a közvéleménynek szüksége volt egy egyszerű magyarázatra – és egy bűnbakra. Ez pedig ezúttal Thomas Tuchel lett.

Az interjúban Barnes arról is beszélt, hogy saját válogatott pályafutása során átélte, milyen gyorsan fordulnak el a szurkolók egy játékostól. A 79-szeres válogatott szerint az angol mezben lejátszott mérkőzéseinek csak körülbelül a felét élvezte igazán, mert a közönség és a sajtó nyomása rendkívül nagy volt. Most pedig úgy látja: ugyanez a könyörtelen mechanizmus működik az edzőkkel is. „Ha nyersz, hős vagy. Ha kikapsz, mindenki pontosan tudja, mit kellett volna másképp csinálnod.”

 

John BarnesAngliaThomas Tuchel

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