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Fordulat a Fradiváros ügyében – Kubatov Gábor szerint politikailag vezérelt döntés született

Fordulat a Fradiváros ügyében – Kubatov Gábor szerint politikailag vezérelt döntés született

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Kubatov Gábor, az FTC elnöke videós üzenetben szólította meg Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkárt. A Belügyminisztérium – amely alá a sportállamtitkárság is tartozik – múlt héten tett feljelentést, a Fradiváros projektre két ütemben kapott közel 25 milliárd forintos támogatás elszámolását elutasította. Kubatov Gábor szerint azonban kizárt, hogy a döntést megelőzte volna a 15 ezer oldalas iratanyag tételes áttanulmányozása. Az FTC utóellenőrzést kér, a klubelnök politikailag vezérelt döntések helyett tisztességes elbírálást vár.

2026. 09. 04. 19:50
Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Fradiváros ügyében a politikailag vezérelt döntések kerülésére szólít fel
Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Fradiváros ügyében a politikailag vezérelt döntések kerülésére szólít fel Fotó: Tumbász Hédi
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fradivárosftcKálnoki Kis AttilaKubatov Gábor

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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