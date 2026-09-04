Fordulat a Fradiváros ügyében – Kubatov Gábor szerint politikailag vezérelt döntés született
Kubatov Gábor, az FTC elnöke videós üzenetben szólította meg Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkárt. A Belügyminisztérium – amely alá a sportállamtitkárság is tartozik – múlt héten tett feljelentést, a Fradiváros projektre két ütemben kapott közel 25 milliárd forintos támogatás elszámolását elutasította. Kubatov Gábor szerint azonban kizárt, hogy a döntést megelőzte volna a 15 ezer oldalas iratanyag tételes áttanulmányozása. Az FTC utóellenőrzést kér, a klubelnök politikailag vezérelt döntések helyett tisztességes elbírálást vár.
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