Budapesten csapott le Rambo szelleme: Kung Fu Kenny elszomorította Usain Boltot

Miért Kung Fu Kenny?

Bednareket ma már Amerikában szinte mindenki Kung Fu Kenny néven emlegeti, a hivatalos X oldalán is ezt a nevet használja. A történet 2021-ben kezdődött, amikor rájött, hogy a visszahúzódó személyiségéhez szüksége lenne valamire, amivel könnyebben megkülönböztethető a többi sprintertől. Nagy rajongója az animéknek és a harcművészeteknek, ezért kezdte viselni a versenyeken a jellegzetes fejpántját. Bednarek maga így magyarázta:

– Szeretem az animéket és a kungfut is, és ez mind összekapcsolódik azzal, aki vagyok – mondta korábban a Team USA-nak.

A kendővel Rambo fejpántját is idézi – Bednarek kutyáját ráadásul Rambónak hívják –, a Kung Fu Kenny alteregó azonban számára nem pusztán marketingfogás.

Négy tulajdonságot kapcsol hozzá: alázatot, elkötelezettséget, tiszteletet és fegyelmet. Elmondása szerint ezért szokott meghajolni is, amikor a kamera közelről mutatja. Bednarek személyiségét nagyban meghatározza, hogy ikertestvérével együtt örökbe fogadták, majd a wisconsini Rice Lake-ben nőtt fel.

Usain Bolt szeme láttára győzte le a jamaicai világbajnokot

Bednarek éppen Usain Bolt szeme láttára nyerte meg az atlétika klasszikus sprintszámát Budapesten. A jamaicai világcsúcstartó és Noah Lyles is a lelátóról figyelte a döntőt.

Bolt a budapesti eseményen korábban felidézte a Nemzeti Sportnak, hogy mennyire izgult tavaly Tokióban a vb-n, amikor honfitársa, Seville világbajnok lett. Most ugyanaz a Seville kapott ki Bednarektől az ő szeme láttára.

Az Egyesült Államokban főleg erre a történetre húzták fel Bednarek sikerét. Az NBC azt is kiemelte, hogy Bednarek az elmúlt években jelentősen fejlődött 100-on: a párizsi olimpián még hetedik volt, a 2025-ös világbajnokságon negyedik, most pedig legyőzte a vb-címvédőt.

Mindennek a pénzügyi vonatkozását is kiemelték: Bednarek 150 ezer dollárt keresett a 100 méter megnyerésével, vasárnap pedig újabb 150 ezret nyerhet 200-on. Ez utóbbi különösen fontos számára, hiszen továbbra is ez a fő száma. A 100 megnyerése után nem is ünnepelt túl sokáig.

– Alszom egyet, aztán újra rajthoz állok. Két címet akarok nyerni Budapesten– jelentette ki Kung Fu Kenny.