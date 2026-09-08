Tóth Alex és Tóth Balázs egyszerre kapott jó hírt Angliában
Noha kedd este elindult a labdarúgó Bajnokok Ligája, Angliában eközben más sorozatokban érdekeltek magyar érdekeltségű klubok. A Bournemouth Tóth Alex nélkül kezdi a Lincoln elleni ligakupa-mérkőzést, míg a Blackburn színeiben Tóth Balázs szintén a kispadon ül, amikor klubja a másodosztályban fogadja a Sheffield Unitedet. Ám mindkettejüknek előrelépés, hogy augusztus óta először visszatértek csapatuk keretébe.
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