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Tóth AlexAFC BournemouthPremier League

Tóth Alex karrierjét is befolyásolja ez a döntés, a menedzsere közleményt adott ki

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Tóth Alex karrierjében új fejezet kezdődik: Papp Bence saját menedzserirodát alapít, oda azonban már nem viszi magával a Premier League-be eladott válogatott középpályást, így a szakmai együttműködésük több mint öt év után véget ér. A döntés azért is jelentős, mert Papp már akkor Tóth útját egyengette, amikor a játékos még csak tizenöt éves volt. Idén januárban Tóth Alex 12 millió euróért, NB I-es rekordösszegért igazolt az angol élvonalbeli AFC Bournemouth csapatához a Fradiból.

Szalay Attila
2026. 08. 30. 13:12
Tóth Alex januárban lett a Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosa, mellette a menedzsere, Papp Bence
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Bárkinek nekiesnek, aki nem ugyanúgy gondolja, a kommentek között még Veiszer Alinda is megkapta a magáét, hogy miért nem rökönyödött meg Máté Gábor állításain.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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