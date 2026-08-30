Tóth Alex karrierjét is befolyásolja ez a döntés, a menedzsere közleményt adott ki
Tóth Alex karrierjében új fejezet kezdődik: Papp Bence saját menedzserirodát alapít, oda azonban már nem viszi magával a Premier League-be eladott válogatott középpályást, így a szakmai együttműködésük több mint öt év után véget ér. A döntés azért is jelentős, mert Papp már akkor Tóth útját egyengette, amikor a játékos még csak tizenöt éves volt. Idén januárban Tóth Alex 12 millió euróért, NB I-es rekordösszegért igazolt az angol élvonalbeli AFC Bournemouth csapatához a Fradiból.
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