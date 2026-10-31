Bronzmeccsel ért véget a magyar küldöttség világbajnoki szereplése
A 2025-os birkózó-vb után az idei világbajnokságon sem szerzett aranyérmet a magyar küldöttség. A kötöttfogásban szerzett két ezüstérem (Váncza István, Vitek Dárius) után szabadfogásban Bajcajev Vlagyiszlav szerepelt a legjobban a magyar csapatból, a szombati bronzmeccsen az azeriek Európa-bajnoka, Giorgi Mesvildisvili ellen azonban leléptették. A birkózó-vb vasárnapi zárónapján már nem lép szőnyegre magyar versenyző.
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