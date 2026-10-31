Rendkívüli

Lengyel alkotmányos válság: Morawiecki bizalmatlansági indítvánnyal buktatná meg Tuskot, új ideiglenes kormányfőt jelölnének ki

Bronzmeccsel ért véget a magyar küldöttség világbajnoki szereplése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A 2025-os birkózó-vb után az idei világbajnokságon sem szerzett aranyérmet a magyar küldöttség. A kötöttfogásban szerzett két ezüstérem (Váncza István, Vitek Dárius) után szabadfogásban Bajcajev Vlagyiszlav szerepelt a legjobban a magyar csapatból, a szombati bronzmeccsen az azeriek Európa-bajnoka, Giorgi Mesvildisvili ellen azonban leléptették. A birkózó-vb vasárnapi zárónapján már nem lép szőnyegre magyar versenyző.

Koczó Dávid
2026. 10. 31. 14:47
Bronzmeccsel ért véget a magyar küldöttség világbajnoki szereplése
Bajcajev Vlagyiszlav négy, magyar színekben szerzett Eb-érem után a birkózó-vb dobogójáért az azeri Giorgi Mesvildisvili ellen küzdött Fotó: Nemzeti Sport/Róth Tamás
birkózásVitek DáriuszBajcajev Vlagyiszlavbirkózó-világbajnokságVáncza IstvánSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekországház

Nemzeti grincs

Pilhál Tamás avatarja

Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu