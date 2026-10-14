Varga Barnabás visszatérését a bíró késleltette, sorsdöntő pillanat volt ez a BL-meccsen

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Befejeződött a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulója. A BL-címvédő PSG simán nyerte a Manchester City elleni rangadót, a sorozat rekordbajnoka, a Real Madrid kétgólos hátrányból fordítva nyert José Mourinho korábbi klubja, az AS Roma otthonában. Londonban Vitális Milán kezdett, Varga Barnabás csereként állt be, de nem engedte azonnal pályára a játékvezető, az AEK Athén részben emiatt kapott ki 3-1-re a Sahtar Doneck ellen.

Koczó Dávid
2026. 10. 14. 23:05
Lovro Majer góljával vezetett a Sahtar elleni BL-meccsen az AEK Athén, végül pontot sem szerzett Vitális Milán és Varga Barnabás klubja Fotó: AFP/Adrian Dennis
Varga BarnabásBajnokok LigájaVitális MilánManchester CityReal MadridSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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