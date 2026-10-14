Varga Barnabás visszatérését a bíró késleltette, sorsdöntő pillanat volt ez a BL-meccsen
Befejeződött a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulója. A BL-címvédő PSG simán nyerte a Manchester City elleni rangadót, a sorozat rekordbajnoka, a Real Madrid kétgólos hátrányból fordítva nyert José Mourinho korábbi klubja, az AS Roma otthonában. Londonban Vitális Milán kezdett, Varga Barnabás csereként állt be, de nem engedte azonnal pályára a játékvezető, az AEK Athén részben emiatt kapott ki 3-1-re a Sahtar Doneck ellen.
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