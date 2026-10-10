VAR-dráma a Fradi-pályán: Lisztes pórul járt, Dzsudzsák ünnepelt, majd elszorult a hangja
A labdarúgó NB I 9. fordulójában 1-1-es döntetlent játszott egymás ellen az FTC és a DVSC. Az eseménytelen első félidő után a második játékrészben Corbu Máriusz szerzett vezetést a Fradinak, de a hosszabbításban az előrehúzódó Andrejev kapus elől Lisztes Krisztián kézzel mentett. A VAR-vizsgálat után megítélt büntetőből Dzsudzsák Balázs kiegyenlített, az FTC továbbra sem tud fellépni a dobogóra.
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