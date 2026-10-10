India nagyon komolyan gondolja a 2036-os nyári olimpia rendezését

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Sokakat meglepett, hogy India is felkerült arra a listára, amely a 2036-os nyári olimpia és Paralimpia lehetséges rendezőit veszi számba. Ezen a listán ott van Magyarország és Budapest is. India ugyanakkor nem a fővárost, Új-Delhit, hanem egy nyolcmilliós nagyvárost, Ahmedabadot jelölte meg lehetséges rendezőként. Azt a várost, amely 2030-ban a Nemzetközösségi Játékokat rendezi majd meg.

Lantos Gábor
2026. 10. 10. 11:13
A Savarkar Sportcsarnok, a 2030-as Nemzetközösségi Játékok egyik helyszíne, az olimpián is fő helyszínként állna rendelkezésre Fotó: SHAMMI MEHRA Forrás: AFP

Nagy kihívást jelent a tömegközlekedés olimpiai szintre emelése. 

A pályázatban az szerepel, hogy egyetlen sportolónak, edzőnek, újságírónak sem kell 30 percnél többet utaznia, ha egy-egy helyszínre el szeretne jutni. 

Merész vállalás. Ezért a helyi metróhálózatot meg fogják hosszabbítani, miközben legalább 3000 új elektromos buszt állítanak majd forgalomba.

Olympic gold medallist and soldier Neeraj Chopra while showing his gold medal talks about respecting the national flag, the discipline of the Army, and why he is determined to stay rooted amidst his newfound fame on Independence day, in New Delhi on August 15, 2021. The Times of India/ Ranjit Kumar. (Photo by Ranjit Kumar / The Times of India via AFP)
Az indiai Niradzs Csopra, aki a 2021-es tokiói olimpián nyerte meg a férfi gerelyhajítást - Fotó: RANJIT KUMAR / The Times of India

India az 1900-as párizsi olimpián szerepelt először a nyári játékokon. Azóta az ország 10 arany, 10 ezüst és 21 bronzérmet nyert. A legsikeresebb olimpiai sportáguk a gyeplabda, hiszen a 10 megszerzett olimpiai aranyéremből nyolc ennek a sportágnak a férfiszakágában született meg. 1928 és 1956 között India zsinórban hatszor nyerte meg a férfi gyeplabdázók olimpiai tornáját. A gyeplabda mellett a sportlövészet és az atlétika az a két sportág, ahol az olimpiák történetében indiai aranyérem született.

 

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Jakubász Tamás
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