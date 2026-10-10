India nagyon komolyan gondolja a 2036-os nyári olimpia rendezését

Nagy kihívást jelent a tömegközlekedés olimpiai szintre emelése.

A pályázatban az szerepel, hogy egyetlen sportolónak, edzőnek, újságírónak sem kell 30 percnél többet utaznia, ha egy-egy helyszínre el szeretne jutni.

Merész vállalás. Ezért a helyi metróhálózatot meg fogják hosszabbítani, miközben legalább 3000 új elektromos buszt állítanak majd forgalomba.

Az indiai Niradzs Csopra, aki a 2021-es tokiói olimpián nyerte meg a férfi gerelyhajítást - Fotó: RANJIT KUMAR / The Times of India

India az 1900-as párizsi olimpián szerepelt először a nyári játékokon. Azóta az ország 10 arany, 10 ezüst és 21 bronzérmet nyert. A legsikeresebb olimpiai sportáguk a gyeplabda, hiszen a 10 megszerzett olimpiai aranyéremből nyolc ennek a sportágnak a férfiszakágában született meg. 1928 és 1956 között India zsinórban hatszor nyerte meg a férfi gyeplabdázók olimpiai tornáját. A gyeplabda mellett a sportlövészet és az atlétika az a két sportág, ahol az olimpiák történetében indiai aranyérem született.