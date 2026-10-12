Kiboruló edzők, különös nyilatkozatok a mennyei megyei labdarúgóbajnokságban
Egészen meghökkentő edzői nyilatkozatok láttak napvilágot a hét végén rendezett megyei I. osztályú bajnoki mérkőzéseket követően Borsodban. A megyei labdarúgó-bajnokság mérkőzései ugyan nincsenek az országos sajtó figyelmének középpontjában, néha azonban nem árt kivételt tenni.
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