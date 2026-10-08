Varázsport szórt szét az öltözőben az MLSZ elnöke?
A magyar labdarúgó-válogatott gyenge kezdés után két győzelemmel zárta a Nemzetek Ligája B-osztályának októberi négy mérkőzését. Az első két meccsen egyetlen gólt sem lőtt a csapat, s csak egy pontot szerzett. A harmadik mérkőzés előtt látogatta meg az együttest Csányi Sándor, az MLSZ elnöke. Hogy mi hangzott el, azt nem tudjuk, csak azt, hogy a csapat magára találta és elkezdett nyerni.
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