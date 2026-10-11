A szombati spanyol focibotránynak komoly következményei lesznek

A szurkolói szervezetek a tiltakozást legitim, demokratikus és békés akciónak nevezték, amely szerintük az évtizedek óta felhalmozódó elégedetlenségből fakad. A drukkerek szerint Raúl Martín Presa klubelnök teljesen alkalmatlan arra, hogy ezt a posztot betöltse. A szurkolók azt is sérelmezik, hogy a Vallecas stadion biztonsági hiányosságai miatt a csapat első három hazai bajnokiját másik pályán, Leganésben kellett megrendezni.

A Reuters beszámolója szerint a szurkolói szervezet úgy fogalmazott: a tiltakozás annak következménye, hogy szerintük három évtizeden keresztül veszélyeztették 15 ezer ember biztonságát és egészségét. A La Liga ugyanakkor határozottan elítélte a drukkerek szombati cselekedetét. A spanyol bajnokságot irányító szervezet szerint megengedhetetlen, ami szombaton történt.