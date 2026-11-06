Hamilton sokkal gyorsabb volt, mint Leclerc helyettese, fontos eseményre készül a Ferrari
Nem csitul a feszültség: Lewis Hamilton Brazíliában is kritizálta Charles Leclerc-t a Forma–1-es világbajnoki sorozat előző állomásán, Mexikóvárosban történtek miatt. Leclerc gyermeke születése miatt a lehető legkésőbb érkezett Brazíliába, az első szabadedzést pénteken ki is hagyta, Hamilton és közte azonban szervez megbeszélést a vasárnapi futam előtt a Ferrari. 1996 világbajnoka, Damon Hill már kijelentette, mi lenne szerinte a helyes Ferrari-döntés.
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