Kubatov Gábor: „Aki ebben részt vett, az nem ismeri a Ferencváros alapértékeit”
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke Facebook-videóban reagált arra, ami Milánóban, a Dóm téren történt. A Fradi-szurkolók egy csoportja kirekesztő rigmusokat skandált. Kubatov Gábor felszólította a ferencvárosi drukkereket: aki nem tud viselkedni, inkább ne járjon meccsre.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en