Csaknem félezer költemény érkezett A dal 2022-es évadához

A győztes egyben a Petőfi Zenei Díj Év dala 2022 elismerésben is részesül, emellett az előadó vagy a zenekar tízmillió forintot kap a produkció fejlesztésére, és egy tízdalos nagylemezt is elkészíthet. A döntőbe jutott legjobb nyolc dal minden előadója zenei pályájára fordítható nyereménnyel lehet gazdagabb. A fődíj mellett ezúttal is odaítélik majd a legjobb dalszövegért járó elismerést, valamint az Akusztik dalverseny fődíját.

A dal 2022 nemcsak a versenyzőknek tartogat izgalmakat, hiszen az új évadban a műsornak otthont adó Duna Televízió több újdonsággal is várja a nézőket: a négy előválogatóban bemutatkozó negyven dal minden adásban élőben hangozhat el, az akusztikus feldolgozások mellett szimfonikus változatban lesznek hallhatók a döntőben, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében.

Borítókép: A dal tavalyi zsűrije: Vincze Lilla, Nagy Feró, Mező Misi és Ferenczi György (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)