Pofonok jó helyre

Komjáthi Imre szerint a DK vezetője csak a politikai túlélésért küzd, nem a kormányváltásért. Az MSZP-elnök emlékeztetett, ők hajlandók lettek volna együttműködni velük, ám Dobrev Klára gőgösen és határozottan visszautasította őket.

Akkor még azt hittétek, egyedül is leigázzátok az ellenzéki térfelet. Ma viszont már más szelek fújnak. A DK már nem képes egyéni körzetet nyerni

– üzente Klára asszonynak a kikosarazott Imre, aki szerint ők felelős döntést hoztak februárban, amikor visszaléptek a választásoktól, a DK ellenben nem hajlandó ugyanezt megtenni. Komjáthi úgy látja, az ő pártjuk az egyetlen, amelyik baloldali értékeket képvisel, a DK csupán imitálja azt: „Klára, a baloldalisághoz nem elég pirosra átfesteni a párt címerét! Baloldalinak lenni nem kampányfogás.” Meggyőződése, hogy a választók nem fognak megbocsátani azoknak, akik hiúságból vagy önérdekből „elszabotálták a változást”. Megigazult Imre nem kertel, kimondja a frankót: „A felelősség a tiétek! Ne legyetek ti az akadálya annak, hogy végre megszabaduljunk ettől a kormánytól!”

A szocialista vezérember határozottan kedveli a csinnadrattás ökörségeket.

Pár éve például éhségmeneteket szervezett a hiányzó munkahelyekért, majd a „vállalhatatlan túlmunka” ellen hívta utcára az embereket. Nehéz követni. Nemrég idvezült ábrázattal szavalta: „Ha valamikor érdemes szocialistának lenni, akkor most!” Mire valaki megkérdezte, ha tényleg ilyen jó a pártban, miért áll az MSZP a népszerűségi verseny végén? Imrénket megfogta a kérdés, kissé leizzadt, még az is lehet, hogy gondolkodni kezdett. Bár ez nem biztos.