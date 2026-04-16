A másik olvasat

A közösségi oldalak számolatlan választási „elemzéseinek" visszatérő eleme: az alulmaradt nemzeti oldalnak hosszú távon valójában jót fog tenni a vasárnap elszenvedett vereség.

2026. 04. 16. 5:52
A közösségi oldalak számolatlan választási „elemzéseinek” visszatérő eleme: az alulmaradt nemzeti oldalnak hosszú távon valójában jót fog tenni a vasárnap elszenvedett vereség. Fidesz-hívek írják ezt. Indoklásuk szerint a Tisza-szavazók zömét adó első generációs választóknak legalább egyszer meg kell tapasztalniuk, hogy „milyen az igazán rossz”… Csak így tudják majd értékelni, milyen is volt valójában az a pokolba kívánt „diktatúra”. Ennek a korosztálynak ugyanis nincsenek tapasztalatai a megelőző ciklusokból. 

A mostani 18–30 éveseket nem sújtotta a Horn-privatizáció, a Bokros-csomag, őket nem verték véresre Gyurcsány rendőrei 2006-ban, nincsenek emlékeik, nincs összehasonlítási alapjuk. Ők beleszületettek ebbe az Orbán-világba. Ami nekik valamiért „diktatúra”, ami ellen ugye lázadni kell. (Egyébként is ebben a korban az ember lázadó, forradalmár. Ez ilyenkor a trendi.)

Orbán Viktor tehát hálát adhat az égnek – folytatódik az elemzői gondolatmenet –, hogy ez az elkerülhetetlen felismerés nem az ő országlása alatt éri majd ezt a korosztályt. Erre ott van „a nép gyereke”, a most teljhatalommal trónra lépő Magyar Péter. Most mutasd meg, VIP-messiás! És a királycsináló új generáció a legelső sorból nézheti majd a beígért kunsztot – a saját bőrén fogja megtapasztalni, hogy mindaz, ami eddig természetesnek tűnt, „járt”, már nem jár. Keserű lesz az ébredés. (Akad „elemző”, aki azt jósolja: ezekből az ifjakból lesznek majd a legmasszívabb Orbán-hívek. Azt persze nem mondhatjuk, hogy mi csak egy kávét kérünk, hiszen nekünk, veszteseknek is erre a szerelvényre szól a jegyünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
