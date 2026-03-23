Rujm el -Hiri, az izraeli Stonehenge

Rujm el-Hiri nem az egyetlen

A kutatók szerint Rujm el-Hiri nem egyedi emlékmű, hanem egy szélesebb körű kőépítészeti hagyomány legösszetettebb példája. A tanulmány több mint harminc nagyméretű bazaltképződményt azonosít a lelőhely mintegy 25 kilométeres körzetében, köztük számos korábban ismeretlen struktúrát.

A rejtélyes stuktúra funkciójára nincs egyértelmű magyarázat Fotó: Archeology News

A kutatás szerint ezek a leletek eddig főként módszertani okokból maradtak rejtve. A hagyományos földmérési technikák nem tették lehetővé az ilyen finom, részben leromlott jelenségek felismerését.

Az új módszerek új képet adnak

A vizsgálat integrált megközelítést alkalmazott. A kutatók nagy felbontású műholdképeket, geofizikai modellezést és térbeli elemzést kombináltak. Ezzel egységes építészeti mintázatot azonosítottak.

A szerkezetek masszív bazaltfalakból épültek.

Gyakran koncentrikus körökbe rendeződnek, amelyeket belső falak és sugárirányú elemek tagolnak. Ez a visszatérő szerkezet közös építési logikát jelez, és egységes kulturális hagyományra utal.

A kőkörök rendszert alkotnak

Rujm el-Hiri egy központi kőhalomból és több koncentrikus gyűrűből áll, átmérője meghaladja a 150 métert. Funkcióját régóta vitatják. Felmerült temetkezési, rituális, védelmi és csillagászati értelmezés is.

Egy rekonstrukciós vázlat arról, hogy milyen lehetett eredetileg a kőkör Fotó: Tha Ancient Connection

Az új eredmények azonban más irányba mutatnak.

A kutatók kimutatták, hogy a Golán-fennsíkon és környékén sűrű hálózatban helyezkednek el hasonló struktúrák.

A műholdas adatok 2004 és 2024 közötti elemzése több olyan objektumot tárt fel, amelyek rosszul őrződtek meg vagy későbbi földhasználat miatt részben eltűntek. A körök mérete jelentős szórást mutat. Egyesek 15 és 75 méter közötti átmérőjűek. Sok esetben belső tagolás és koncentrikus elrendezés figyelhető meg.

Tájhasználat és gazdasági összefüggések

A lelőhelyek nem véletlenszerűen helyezkednek el. Többnyire enyhén lejtős területeken, fennsíkokon vagy vízközeli helyeken találhatók. Ez tudatos tervezésre utal. A struktúrák gyakran jelennek meg dolmenek, halmok és mezőfalak közelében. Ez arra utal, hogy egy összetett kulturális táj részei voltak. A közösségek valószínűleg rituális, területi és gazdasági célokra egyaránt használták őket.