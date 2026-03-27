A színész elhunyt, de játszik – halottaktól félhet Hollywood?

A 2025-ben április elsején elhunyt színésznél 2014-ben diagnosztizáltak torokrákot. Kezelése során elvesztette hangját, sokáig alig tudott érthetően megszólalni. Amikor 2022-ben visszatért a Top Gun: Maverick-ben Iceman szerepére, fizikailag már képtelen lett volna szinkronizálni – állítólag a Sonantic brit AI-hangszintetizáló startup régi interjúkból, filmfelvételekből és hanganyagokból betanított egy modellt, amely képes volt reprodukálni az ő jellegzetes hangszínét.

Kilmer akkor azt mondta, a rák elvette a hangját, a technológia visszaadta.

A Sonanticot 2022-ben felvásárolta a Spotify, és az egész technológia beolvadt a Spotify hangszintézis-portfóliójába. Most a rendezőnek a mozgóképes megjelenést is produkálnia kell – ehhez a hangszintézis önmagában nem elég. A kritizálók szerint a rendelkezésre álló fotók és videók alapján a videógenerátorok elvileg ugyan összerakhatnak „valamit", de hogy az milyen minőségű lesz, és hogy egy mozi közönsége ezt elfogadja-e valódi színészi jelenlétként, az egészen más kérdés. Val Kilmer digitális másolatának képét az NBC News közölte.

Halottak a vásznon – a digitális feltámasztás

Val Kilmer esete, amelyben az As Deep as the Grave rendezője generatív mesterséges intelligencia segítségével teszi az elhunyt színészt a filmjébe, kísértetiesen ismerős. Hollywood évtizedek óta kísérletezik azzal, hogyan tarthatja életben a halottakat – és bár a technológia egyre fejlődik, az etikai-esztétikai vita nem ül el.

Az első ilyen dokumentált esetet kényszer szülte. 1993-ban Brandon Lee, Bruce Lee fia, forgatás közben halt meg, amikor egy kellékfegyverből éles lövedék sebezte meg. A Holló (The Crow) csaknem kész volt, így a stúdió úgy döntött, kaszkadőrrel fejezi be a maradék jeleneteket, majd Lee arcát digitálisan ráilleszti a dublőrre a közelikben.

Hat évvel később, 1999-ben Oliver Reed szívrohamban halt meg a Gladiátor forgatásán. Ridley Scottnak még hiányzott néhány jelenete a karakterrel, amelyet Reed játszott. A megoldás: 3,2 millió dollárért CGI-arc egy dublőr testén.