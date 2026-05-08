Becsődölt cégek alkalmazottainak levelezését árusítják a mesterséges intelligencia edzőtermének

Ez nem egyszeri eset. A SimpleClosure startup a Forbesnak elmondta, milyen nagy érdeklődés mutatkozik a mesterséges intelligencia alapú cégek részéről, akik megpróbálnak munkahelyi adatokhoz jutni. Emiatt a SimpleClosure fejlesztett egy új eszközt, ami kifejezetten lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy belső kommunikációs anyagaikat – e-mailektől a teljes kommunikációs archívumig – eladják MI-laboratóriumoknak: csak ők az elmúlt évben száz ilyen ügyletet dolgoztak fel. Az ügyletekért tízezer és százezer dollár közötti összegeket fizettek.

Mindez természetesen adatvédelmi szempontból rendkívül aggályos.

Még ha (ha!) az adatok anonimizáltak is, a kommunikációk egy MI számára személyazonosításra könnyen alkalmazható információkat tartalmaznak, különösen egy olyan alkalmazott esetében, aki elbocsátása előtt hosszú karriert épített fel a vállalatnál.

Sokan nem bíznak a mesterséges intelligenciában

Ráadásul, mindezzel egyidőben a munkáltatók egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a munkavállalókra, hogy használják a mesterséges intelligencia eszközeit.Egy új Gallup-felmérés szerint az alkalmazottak jelentős része adatvédelmi és bizalmi aggályok miatt tartózkodik a mesterséges intelligencia munkahelyi használatától.A Fast Company által ismertetett Checkr-felmérés szerint a válaszadók közel fele fontolóra venne akár fizetéscsökkentést is, ha a munkáltatójuk nem követné nyomon online tevékenységeiket.

Komplett digitális irodai világokat fejlesztenek

A munkahelyi adatok iránti megnövekedett kereslet teljesen új üzleti modelleket hoz létre. Ahogy a Forbes is beszámol róla, az AfterQuery, egy San Franciscó-i székhelyű kutatólaboratórium komplett digitális irodai „világokat" fejleszt, amelyeket mesterséges intelligencia alapú laboratóriumok vásárolnak meg, hogy MI-ügynököket képezzenek ki az online munkahelyeken való navigálásra és a valós problémák megoldására. Az alkalmazottak üzenetváltásaitól a problémák elhárítását segítő e-mailekig minden értékesíthető az adatképzési gazdaságban.