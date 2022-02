Nem szavazunk Márki-Zay Péterre!

Tegye fel a kezét a kedves olvasók közül az, akinek ha tele van a kamrája finomabbnál finomabb hústermékekkel, akkor penészes párizsira vágyik. És olyan sincs szerintem köztünk, aki minőségi ital helyett ócska löttyel koccint. Olyan meg végképp elképzelhetetlen köreinkben, aki családját jó autó helyett egy életveszélyes roncsba ültetné. Ugye, nonszensz lenne?! Pedig itt-ott járva az ember hall olyan véleményeket, még jobboldali körökben is, hogy vannak, akik azért gondolkoznak el azon, hogy Orbán Viktor és kormányzására szavazzanak-e április 3-án, merthogy „most már jöjjön valaki más”.

Először is tisztázzuk: attól, hogy ugyan nem Orbán Viktornak, és nem Gyurcsány Ferencnek hívják Márki-Zay Pétert, de attól ő még Gyurcsány Ferenc. Az az ember, aki pont úgy beszél a magyarokról, ahogy a leglenézőbb liberálisok; az az ember, aki pont úgy viselkedik, mint egy szektás kommunista; az az ember, aki pont úgy rúgná fel minden állítólagos elvét, mint egy karrierista a multikulti világából; az az ember, aki pont úgy táncol, ahogy a nyugati megbízói diktálják; nos az az ember nem más, mint a Gyurcsány Ferenc. Csak Márki-Zay a mini-Feri, pontosabban egy marionettfigura. Mint minden marionettfigurának, neki is legalább négy damilja van, amelyen rángatják. Az egyik damil végén vannak a liberális elit megmondóemberei, a másik damil végén a komcsik, a harmadik damilt a multikulturális cégek képviselői cibálják, a legfontosabb damil végét pedig a nemzetközi megbízói tartják szorosan.

De nem is nagyon lehet másként, hiszen Márki-Zay Péternek a damilt szorosan fogó főnökein kívül semmije nincs. Ha bekerülne a Parlamentbe, a hat párt mondaná meg, mit tehet, mikor szólalhat fel, mit mondhat, mikor mehet ki büfébe, mikor tarthat ebédszünetet. Nem történhet másként, hiszen MZP-nek semmilyen politikai háttérországa nincsen. A hat párt vezetője közül pedig a legerősebb az a Gyurcsány Ferenc, aki ha kell, egyszerre magyargyűlölő, egyszerre megveszekedett kommunista, egyszerre a multitőke leghűségesebb kiszolgálója és egyszerre külföldi megbízott. Tehát Márki-Zay valóban egy mini-Feri. Azt pedig, ha Gyurcsány Ferenc uralkodik egy mini-Ferin, tudjuk, hogy mit jelent. Előbb-utóbb a mini-Feri megpuccsolását, majd olyan kormányzást, amelynek következménye az ország és a családok tönkretétele, előbbi teljes kiárusítása. Mindez a 2020-as években, de kiegészülne még egy új elemmel, a totális és visszafordíthatatlan betelepítéssel, városaink elárasztása idegen kultúrájú népekkel, a harmadik világ inváziójával Magyarország ellen. Akinek efelől kétsége van, valószínű, hogy egy mesecsatornát néz, nem pedig az európai valóságot, a világ folyamatait.

Fordítsuk le ezt a hétköznapjaink nyelvére!

Sok falusi ember minden évben disznót vág. A feldolgozott sertésből (HVG-s újságírók olvassanak utána, mi az!) aztán isteni kolozsvári szalonna, fenséges sonka, remek étkezési zsír, mennyei kolbász és hurka készül. Ez bekerül a spájzba, és ha kellően osztjuk be a finomságokat, vagy egy esztendőben többször is vágunk disznót, akkor egész évben elégséges füstölt áru kerül az asztalra. El nem tudom képzelni, hogy egy rendes falusi család csak azért lejárt szavatosságú párizsit, romlott felvágottat, penészes füstölt árut vagy avas zsírt fogyasszon, mert már „unjuk” a minőségi terméket, ami ráadásul adott. De így vagyunk ezen a téren a jó pálinkával, minőségi borokkal is. Ha a pincénk, illetve bárszekrényünk otthon fel van töltve kiváló italokkal, akkor nem fogjuk a barátainkat megsérteni azzal, hogy zavaros seprővel vagy ócska lőrével koccintunk. És nem mondjuk a barátainknak azt, hogy ne haragudj, hogy ezzel a vacakkal kínállak, de tudod, mi már „unjuk” a jó italokat. Ha van egy működő, megbízható autónk, nem fogunk váltani. Nem kockáztatjuk családtagjaink épségét, biztonságát, de kivált jövőjét – főleg egy hosszú út előtt –, és csak azért átültetni őket egy megbízhatatlan, rossz fékekkel, nyekergő sebváltóval rendelkező roncsba, mert már úgy „unjuk” a biztonságot.

Nonszensz lenne mindez. Ugyanilyen nonszensz lenne Márki-Zay Péterre szavazni április 3-án. Aki nem más, mint a mini-Feri. Ő az, aki mögé megpróbálják elrejteni a lejárt szavatosságú, romlott terméket, a zavaros italt, a használhatatlan és közveszélyes járművet, azaz az igazi Gyurcsány Ferencet. Aki érti, adja tovább!

A szerző Nagyvázsony polgármestere

