Egy csónakban az angyallal

Aki nemzetstratégiáról gondolkodik, hasonlóképpen cselekszik. Ahogy a református egyház zsinatának lelkészi elnöke nemrég a lapunknak adott interjúban elmondta (A hívő keresztyén élet nem öncélú, Magyar Nemzet, 2022. július 23.), olyan korszakhatárhoz érkeztünk, amikor érdemes megállni és átgondolni, hogy mit tettünk eddig és hol tartunk, s ennek alapján kitűzni a jövőbe mutató célokat, feladatokat. Ez azért is indokolt, mert az elmúlt tíz-tizenkét év a magyarság gyarapodásáról szólt, de az elkövetkező évek várhatóan a megmaradásról fognak szólni.

A megmaradás múltbeli tapasztalatairól, mostani lehetőségeiről és új kihívásairól, feladatairól egyháznak, kormánynak, civil szervezeteknek, felelős értelmiségieknek, szakembereknek is érdemes számot vetni, töprengeni és (újra)tervezni. A csütörtökön kezdődött, vasárnapig tartó hagyományos szárszói konferenciának az idén nem véletlenül a református nemzetstratégia a témája. Hiszen a magyar reformátusságnak négy és fél évszázados történelmi hagyománya a nemzetmegtartásra irányuló létszemlélet. S most, a válságok és veszélyek korába lépve az a kérdés, hogy milyen megalapozással és szemlélettel folytatható ez az évszázados felelősségű hagyomány. Hogyan tudunk úgy cselekedni, hogy megmaradjunk? A cél több mint ezer éve ugyanaz, de (Sütő András szavaival) meg kell tanulnunk minden órának a maga parancsát, amely nem azonos egy másik óra parancsával. És ami egykor jó döntés, sikerre vezető cselekvés volt, nem biztos, hogy később is az. Ami pedig egykor rossz döntés és téves cselekvés volt, az sokszor csak utólag látható.

A megmaradásért küzdő magyarság vezetői sokszor hiába látták az óra parancsát, nem tudták végrehajtani. Ahogy a Habsburg- és az Oszmán Birodalom (a „két pogány”) közt kötélen táncoló Erdélyi Fejedelemség egyik legbölcsebb vezetője, a református Bethlen János kancellár és történetíró kimondja (Jókai egyik regényében idézi) a szállóigévé vált keserű igazságot: „Mi is tudtuk volna, mit kellene tennünk, de cselekedtük azt, ami lehetséges volt.” A magyar romlásnak századában a katolikus Zrínyi Miklós horvát bán, kora legkiválóbb katonája és hadvezére jól látta a török áfium ellen való orvosságot, mégsem tudta vele meggyógyítani nemzetét. Azt kérdezte: miért kelljen elvesznünk avagy kétségbe esnünk, míg csontjainkban velő, ereinkben vér van, s Isten mennyországában a mi bizodalmunk lehet? A receptje ez volt: „…ha mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel, segítségül híván Istennek szent nevét, körmösen nyúlunk a magunk dolgához, és fáradunk, vigyázunk, tusakodunk az mi életünkért”, a kész gyorsaság és a gyors készség által elérhetjük mi, magyarok nemcsak a dicsőséget, de a megmaradásunkat is.

A nemzet- és országegyesítés Zrínyinek sajnos éppúgy nem sikerült, mint előtte Bethlen Gábornak. Akinek uralkodói credóját legszebben Móricz Zsigmond fogalmazta meg Erdély-trilógiája Tündérkert részének végén, amikor az új fejedelem így szól a rendek küldötteihez: „Alázattal kérem az országot, higgyétek meg, mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk.” Jó két századdal később a „legnagyobb magyar” hasonló szellemben fordult Magyarország képviselői­hez: „kössünk már valahára egy szebb frigyet, mely alatt nem egyesek haszna s előmenetele lappang, hanem a közjó melegítő sugára fényledez”. Széchenyi intelme nekünk, mai magyaroknak is szól: „Szakadozva felette gyengék vagyunk, egyszívűek, egyakaratúak pedig óriási erő”.