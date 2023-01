A megoldás a radikális átalakulás

Az Európai Parlament a kiderült korrupciós botrány okán általános legitimációs válságba került, ám ez a kérdés túlmutat a parlamenten, úgy gondolom, az unió egésze került válságba, s a folyamat nem most kezdődött. Ugyanis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már az olasz választások előtt átlépett egy olyan határt, ami után megítélésem szerint gyökeresen megváltozott a helyzet az unióban.

A megváltozott helyzet lényege tömören a következő: Von der Leyen nyilatkozata után az unió nem maradhat meg a jelenlegi állapotában. Idézzük fel a szavait, amit két nappal a választások előtt az amerikai Princetoni Egyetemen mondott: „Ha Olaszország a parlamenti választások után nehéz helyzetbe kerül (!), megvannak az eszközeink, mint Lengyelország és Magyarország esetében.” Számomra ebből a következő következtetések adódnak.

Először: az unió végrehajtó szervének vezetője egyértelművé tette, hogy a tagállami szuverenitás csak maszlag, az unió vezetői kizárólag akkor fogadják el a nép döntését, ha az nekik, a globalista és föderalista fősodornak kedvező. A bizottság ezzel a nyilatkozattal beismerte, hogy antidemokratikus szervezet, s nem pusztán az elnök az, hiszen egyértelműen többes számban fogalmazott, „megvannak az eszközeink”, mondta.

Ezzel viszont világossá tette, hogy a bizottság az uniós alapszerződésekben, az európai chartában megfogalmazott alapértékekkel megy szembe: szembeköpi a demokráciát és a jogállamiságot. Ebben a pillanatban Ursula von der Leyen méltatlanná vált a pozíciójára.

Természetesen nem véletlen, hogy ilyen hangot éppen az Egyesült Államok demokratái előtt ütött meg, hiszen ezer szálon kötődik az amerikai demokrata irányvonalhoz, de még inkább a mögöttük álló s őket is irányító deep state-hez, a globális elithez. Korábbi írásaimban már bemutattam, hogy Von der Leyen német szinten csúcstartóként négyszer (!) vett részt a Bilderberg-csoport ülésein 2016 és 2019 között – utána „választódott meg” elnöknek –, illetve olyan amerikai milliárdos tanácsadói vannak, mint Peter Piot gyógyszeripari nagyvállalkozó, aki Bill Gatesszel működik együtt, illetve David M. Rubinstein, aki több globalista szervezet jeles képviselője, s arról is írtam, hogy Ursula von der Leyen jó kapcsolatokat ápol Klaus Schwabbal, a WEF, a Világgazdasági Fórum elnökével is.