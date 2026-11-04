Kitisztul vagy elgennyed?

Miért mondom most ez újra el? Mert ma megnyílnak az ügynökakták.

És a ma megnyíló ügynökakták nevesítettjeinek nagyjából kilencven százaléka már soha nem fogja tudni elmesélni a maga történetét. És soha, immáron soha nem fog kiderülni, ki írt alá azért és úgy, ahogy Csurka István, kit mivel és hogyan zsaroltak meg a legsötétebb gazemberek, kinek a története mögött milyen iszony álldogál álarcban és torz vigyorral. És igen: a legsötétebb gazemberek maradnak továbbra is jótékony homályban, a névtelenség puha kényelmében. Zsarolók, tartótisztek, mindazok, akik ilyen-olyan jelentéseket olvasgatva döntöttek sorsokról, családokról, életről vagy halálról, beiskolázásokról, egyetemi felvételekről, munkahelyekről és előmenetelekről... Istenem...

Ma megnyílnak az ügynökakták. És én tele vagyok kételyekkel.

Mert az egészen bizonyos, hogy most majd ismét és újra elszabadul a legsötétebb, legrémesebb, legelviselhetetlenebb, legvérszomjasabb és az égvilágon mindennél ostobább és aljasabb jakobinus csőcselék. Most újra átéljük majd az Athéni színt:

MÁSODIK A NÉPBŐL

És itthon is oly álmos minden ember,

Tán senki sem kohol már terveket,

Mint hajdanán, miknek kivitelére

A felséges nép torka kellene.

Ma reggel óta járom e helyet,

S szavazatomra nem akad vevő.



ELSŐ A NÉPBŐL

Unalmas élet, mit van tenni már?



HARMADIK A NÉPBŐL

Nem ártana egy gyönge kis zavar.

(...)

ELSŐ DEMAGÓG

Te nem vagy bérenc, mert ki sem veszen meg.

Polgárok! fájva emelek szavat,

Mert a nemes szívnek fáj, a nagyot

Porig alázni; s egy nagy férfiút

Kell vonnom bírószéketek elé

A dísz-szekérről.



MÁSODIK DEMAGÓG

Jól kezded, gonosz!

No, csak virágozd fel az állatot,

Mit áldozatra szántál.



ELSŐ DEMAGÓG

Félre innen!



A NÉPBŐL

Mit is hallgatjuk azt a gúnyolót.

(Rángatják a második demagógot.)



ELSŐ DEMAGÓG

De bármint fáj szivem, mégis beszélek,

Mert téged, óh, dicső, fejdelmi nép,

Még hadvezérednél is többre nézlek.

Ezek jönnek majd, jön a „nép” és az első demagógok.