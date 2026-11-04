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Útban az igazság (VERITAS)?

Vajon ki lesz, ki lehet a következő áldozat?

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Pilhál György
Útban az igazság (VERITAS)?
2026. 11. 04. 15:30
Fotó: Polyák Attila
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Ungváry most sem tagadta meg önmagát. A Telexen jegyzett cikkében (október 23.) azt írta, hogy Magyar Péter kormánya nem csak egy kifosztott országgal, hanem a Fidesz-rezsim történelmi hazugságainak romhalmazával is szembesült. Így aztán nem elég a rengeteg bűncselekmény és anyagi visszaélés leleplezése (Ungváry már megelőlegezte a bírói ítéletet – P. Gy.), azoknak a tudományos világgal párhuzamos intézményeknek a felszámolása is elengedhetetlen, amelyeket Orbán Viktor a történelem átírására hozatott létre. (A legjelentősebbek: VERITAS, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Magyarságkutató Intézet, Kertész Imre Intézet, Kommunizmuskutató Intézet, XX. Század Intézet, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum.) A magát nyomozóvá előléptető történész szerint ezen intézmények megalapításának nem tudományos, hanem politikai célja volt. Hogy milyen messzire mentek az emlékezetpolitikai beavatkozások, írja, azt jól szemlélteti a Kossuth-tér teljes átalakítása, ezen belül is a Nagy Imre-emlékmű sorsa, amelynek el kellett tűnnie történelmi helyéről.”  Ungváry Krisztián a Válasz Online portálon korábban úgy fogalmazott: „a magyar állam tizenhat éven át szisztematikus kútmérgezést követett el a magyar kultúra ellen.”

Az embernek van egy olyan érzése, mintha Ungváry jó pontot szeretne valakitől…    

 

(Szakály Sándor, A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója. Fotó: Polyák Attila)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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