A láthatatlan angyal

Nézem őket, ahogy jönnek. Hol kis csoportokban, hol hosszú, tömött sorokban. Főleg édesanyák egy vagy több gyerekkel. Megkönnyezi látványukat a tudósító, a műsorvezető, a háttérben neszező szerkesztő is. Radnóti szólal meg a beállt süket csöndben: „De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, / hogy minden összeomlott s elindul mint kisértet, / kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen, / …” Akkor irány segíteni rajtuk! Egy emberként, mindenkinek. Ki sem kell mondani. Szinte magától indul meg a szervezkedés, a gyűjtés. Van, aki fuvart kínál, van, aki szállást. Az élelemmel sem lesz probléma. Ha már senki nincs ott, ahol azelőtt az angyal állt a karddal, ha el is hagyta az ukrajnai harcok elől menekülőket őrangyaluk, a magyar nép lelkéből önkéntelenül felszakadó együttérzés visszaadhatja hitüket. A hitünket, ami mindig veszni látszik, amikor tobzódik az embertelenség. Mint most, itt a szomszédban. Ahol ráadásul közel kétszázezer nemzettársunk él.

Nem véletlen, hogy a magyar kormány álláspontja is az, mindenkinek segítenie kell a háború áldozatait. Mi, magyarok, első helyen Kárpátalját és az ott élő magyarokat akarjuk segíteni, de nem szenved szükséget senki, aki nálunk remél nyugalmat, legyen bármilyen nemzetiségű. Ennek érdekében a magyar–ukrán határátkelőhelyek nyitvatartását folyamatossá tették mindenhol. A határátkelőhelyek közelében a karitatív szervezetekkel külön Segítségpontokat alakítanak ki. Itt nemcsak élelmiszerrel és információkkal látják el a segítséget kérőket, a kormányhivatalok munkatársai is jelen lesznek. A katasztrófavédelem is segít az elosztásban, szállításban. A helyszínen járt Orbán Viktor is, aki megerősítette, a magyar állam mindenkiről gondoskodik, aki a háború miatt kénytelen volt elhagyni otthonát.

Gyűjtést indított minden erre hivatott egyházi és civil szervezet, a közmédia rendkívüli Jónak lenni jó! akcióba kezdett, cégek, magánszemélyek sokasága teszi a legkülönfélébb felajánlásokat. Nem csupán az ideérkező menekültekre, hanem az otthon maradottakra is gondoltak, ezért több konvoj visz élelmet, más szükségleti cikkeket a háború fenyegette Kárpátaljára. Mély emberi együttérzésről, empátiáról, szolidaritásról tett tanúbizonyságot a magyar társadalom abban a pillanatban, amint a bajt érzékelte. Tette ezt annak ellenére, hogy most is voltak olyanok, akik megpróbálták ezt a helyzetet is kormányellenes uszításra felhasználni, mondván, senki nem foglalkozik az ideérkezőkkel, nem várja, nem fogadja őket senki. De hatástalan volt az ármány, mert egyre többen indultak a határra eleven cáfolatot adni a károgásra. És miközben a baloldal fegyvereket és magyar katonákat akar küldeni a háborús övezetbe, belesodorva ezzel hazánkat a konfliktusba, a magyar nép tudja a dolgát, emberségből mutat csodálatos példát.

Csattanós válasz ez mindazoknak, akik érzéketlennek, önzőnek és embertelennek próbáltak beállítani bennünket azért, mert nem lelkendeztünk az illegális bevándorlók határsértő tömegeit látva, akikről nem lehet tudni, kicsodák, honnan jöttek és mit akarnak, azon túl, hogy követelik a pénzüket. Akik nem azt várják az otthonukhoz legközelebb eső biztonságos helyen, hogy hazatérhessenek, hanem létrával és parittyával dobálják a határt védő egyenruhásokat. Nézem a felvételeket az igazi menekültekről. Nem dobál, nem kiabál, nem követelőzik egyik sem. Ellenben sokszor elhangzik az a szó, hogy köszönöm. A legmegrendítőbb, amikor arról beszél egyikőjük, hogy áthozta a gyermekeit, de rohan vissza idős hozzátartozóiról gondoskodni. Szeretném őt megölelni. Odaállni mögé, az angyal helyére, aki most elhagyta őt. Reméljük, nem örökre.

Magyarország szerepet vállal az Ukrajnában kialakult humanitárius katasztrófa enyhítésében – mondta Szijjártó Péter. A magyar kormány 100 ezer liter üzemanyagot, emellett az Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve élelmiszert, higiéniai és gyermekápolási termékeket juttat a bajba jutottaknak, az első szállítmány 28 tonna élelmiszerrel már meg is érkezett.