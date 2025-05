Ez pedig azért is megdöbbentő, mert Budapest iparűzésiadó-bevételei az elmúlt ciklusban soha nem látott mértékben emelkedtek, csupán ez a tétel a 2019-es 164 milliárd forintról 2024-re több mint 300 milliárd forintra nőtt, a 2020 és 2024 között iparűzési adóból összesen közel 1100 milliárd forint érkezett a fővárosi kasszába Karácsony Gergely első főpolgármesteri ciklusa alatt. Csak a miheztartás végett, ebből az összegből megépíthettek volna a fővárosban több mint ezer óvodát, de vásárolhattak volna hétszázat azokból a modern CAF-villamosokból is, amelyekből még ötvenegy darabot sem tudott megvenni a főváros anélkül, hogy ne járuljon hozzá az állam a kifizetésekhez. Ez pedig még akkor is árulkodó, ha a járművek üzembe helyezéséhez jelentős forrásokat kell költeni az infrastrukturális fejlesztésekre is.

A főváros Limonádé Joe-ja persze sok mindenre hivatkozik, amikor arról érdeklődnek tőle, miért sikerült a megnövekedett bevételek ellenére csődközeli helyzetbe lavíroznia fővárost.

Miközben, felülve a Tisza Párt demagógiamozdonyára, bőszen oligarcházik, emlegeti a járványhelyzet hatásait, a kormány elvonásait, a BKV súlyos tartozásait és legfőképpen szolidaritási hozzájárulás mértékének megnövelését, amely magasabb, mint az állam által nyújtott normatív támogatás. A szegényebb települések megsegítésére szolgáló hozzájárulásról pedig nemes egyszerűséggel úgy dönt, hogy ennek jelentős részét nem fizeti be az államkasszába, sőt még be sem tervezi a fővárosi büdzsébe, hogy mindenki lássa: mégiscsak igazi párbajhős vezeti Budapestet, bármit mondjon is a kormány.

Az igazságszolgáltatást azonban nem lehet félrevezetni. A napokban a bíróság kimondta, a főváros költségvetése érvénytelen anélkül, hogy beterveznék az államnak kötelező jelleggel fizetendő járulékokat, vagyis számolni kell ezzel a tartozással is, még ha azt is állítják, nem tudják kifizetni. A lábon lőtt Kolalokának tehát már hivatalos papírja is van arról, hogy eltapsolta a bankot.