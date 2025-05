Szentkirályi Alexandra: Csak a kormány fejleszti a fővárost

A bíróság ítélete egyértelműen kimondta, hogy a Tisza–Karácsony–DK és Vitézy-koalíció csődbe vitte az ország leggazdagabb önkormányzatát, Budapestet. Erre még soha nem volt példa – mondta el lapunknak Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője kiemelte, a városvezetés állítása szerint is –41 milliárd forintjuk van, erre jön most még rá –51 milliárd a Kúria ítélete szerint, amit ők mindig is tudtak, csak hazudtak róla és egyszerűen nem tervezték be a törvénytelen csődköltségvetésükbe.

Ilyen, pontosan ismert pénzügyi körülmények között verték át a budapestieket, miközben a rövid távú politikai haszonszerzés céljából megvették Rákosrendezőt további 50 milliárdért

– jegyezte meg. Szentkirályi szerint fontos azt is felidézni, hogy 2019-ben több mint 200 milliárdos tartalékkal adta át Tarlós István a Városháza kulcsait, és azóta is folyamatosan fejleszti a kormány Budapestet. Most éppen több mint 50 milliárdos támogatással a CAF villamosokat fizeti ki, és felújítja a szentendrei H5-ös HÉV-et.

A főváros vezetése így is le tudta nullázni Budapestet. Mi már a törvénytelen csődköltségvetés elfogadásakor megmondtuk, hogy óriási baj lehet. Amikor világossá vált, hogy elherdálnak még sok milliárdot a rákosrendezői ingatlanmutyira, nem hittünk a szemünknek. Megmondtuk akkor is, ez történelmi elárulása a budapestieknek és csőbe taszítja a főváros költségvetését

– mondta el a politikus. Hozzátette, a kérdésben a Fidesz–KDNP álláspontja változatlan.

A választások óta azért dolgozunk, hogy a főváros ne rohanjon a vesztébe. Kértük, hogy csökkentsük a bizottságok számát a minimumra, szüntessük meg a kifizetőhelyeket, világítsuk át az összes fővárosi céget és fogjuk meg a pénzt, ahol az elfolyik, ki akartuk kezdettől fogva rúgni az összes cégvezetőt, akik még a Gyurcsány–Karácsony-paktum emberei. Ezt a limonádés fiúk, Magyar Péter, Vitézy és Karácsony folyamatosan megakadályozták

– jelentette ki Szentkirályi, aki szerint a teljes huzavona vége az lesz, hogy a kormánynak kell kihúznia saját sarából a fővárost.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Sára Botond, Budapest főispánja szerdán elmondta, a fővárosi önkormányzat költségvetése jogszabályellenes, mert nem tervez 51 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás befizetésével. A főispán megerősítette: a döntés arról is szól, hogy a hiányt elő kell teremteni, és ennek megfelelően a fővárosi önkormányzatnak módosítani kell a költségvetést. Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója eközben elismerte: jelenleg mínusz 41 milliárd forintban van a fővárosi önkormányzat bankszámlája. Mindemellett a szolidaritási adóval kapcsolatosan is döntés született a Kúrián.