Kém a whiskyshordóban

Van-e a földön még egy olyan ország, ahol a hadsereg első emberének a „zsírleszíváson átesett” állandó jelző ragad a nevéhez? Szerintem nincs. Ruszin-Szendi Romulusznak sem kellett volna átélnie ezt a csúfságot, ha kifizeti egy magánklinika szolgáltatásait. De megúszhatta volna a hivatali visszaélés vádját is, ha nem szegődik a magyar politikai abszurd legújabb üdvöskéje mellé, nem kezd el okoskodni a jelenlegi katonai vezetés tevékenységéről. Így viszont most ülhet a whiskyshordóján a honvédséggel megvetetett kincstári fürdőgatyájában, és vakarhatja a fejét, vajon mit derített ki az általa bőszen tagadott ügyről a KEHI-vizsgálat. Mert lehet, hogy hiába utasította vissza a Toka tábornok megszólítást is, ha bizonyítják, hogy a plasztikát is a sereggel fizettette ki. Ráadásul ez sem fest jobb képet a kisstílű, pitiáner harácsolásról, amit kétes értékű szolgálata közben elkövetett. És a felsoroltak még a kisebb súlyúak közé tartoznak a volt vezérkari főnök botrányai között.

Jóval dermesztőbb, ahogyan a kémbotrány rá vonatkozó részét kezeli. A módszer ugyanaz persze: először mindent tagadni, lehazudni a csillagot is az égről, aztán amikor egyre több részlete derül ki az igazságnak, azt állítani, mindez nem bizonyít semmit, nincs itt semmi látnivaló. Lóf…sz és esti fény, ahogy a népnyelv mondja, és ahogy a zsírleszívott reagált arra a kérdésre, pontosan milyen kapcsolatban áll az ukrán titkosszolgálatokkal. Ruszin-Szendi eleinte legszívesebben azt is letagadta volna, hogy egyáltalán ismeri az ukrán állampolgárságú, a napokban kémkedés gyanújával letartóztatott Holló Istvánt. Ám mivel sejthette, hogy Hollót régebb óta megfigyelték a hazai szolgálatok, inkább bevallotta, hogy kétszer, nyílt helyen, nagyobb társaságban, 2023 őszén és telén találkozott vele. Azt viszont túljátszott önérzetességgel kikérte magának, hogy a Magyar Honvédség hadi készleteiről folytattak volna egyeztetéseket, szoros összefüggésben az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel.

Reakcióin jól látható választott mestere, a Kárpátok Temun rendelt zsebmessiásának keze nyoma, nyilván ő javasolta a terelésnek azt a formáját, hogy a honvédelmi minisztert vádolja a bizonyítékok meghamisításával. Kocsis Máté ugyanis határozottan állította a nemzetbiztonsági bizottság vonatkozó ülése után, hogy a Holló nevű kém Magyarországon az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve a Magyar Honvédség és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerzői munkát végzett. Közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével. Utóbbiból viszont nincs túl sok, így sokunk okkal gondolt a zsírleszívottra. No, de mi lesz, ha kiderül, hogy a bizonyítékok léteznek, és nem hamisak? Akkor mit mond majd Toka tábornok? Beismeri, hogy gátlástalan, hazug gazember és ócska hazaáruló? Tartok tőle, hogy nem, hiszen amilyen penetráns stílusban fenyegetőzik a téeszelnök az ügy újabb fordulatai után, az arra utal, Ruszin-Szendi a védelemért adta el a lelkét az Orbán-fóbiások gyűlölködő gyülekezetének.

Azt mondja vészjóslóan a hazudozás bajnoka: vannak történelmi pillanatok, amikor nem lehet félrenézni. Amikor nem lesz elég azzal védekezni, hogy parancsra tettem vagy azt állítani, hogy én csak teszem a dolgom. Mert ha valaki a törvény nevében törvénytelenül cselekszik, akkor már nem a hazáját vagy a hivatását szolgálja, hanem az önkényt.

Tűpontos leírás ez azokról, akik idegen zsoldba, idegen érdekek szolgálatába álltak, és az árulásukat próbálják eladni hazaszeretetként. Nagyon nem mindegy tehát, ki mondja és kire vonatkoztatja ezeket a szavakat.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter (Forrás: Facebook)