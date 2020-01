Gyöngyöspata megfizet

Eltelt az idő, tíz év, és itt állunk egy ítélettel. Amely ítélet szerint a gyöngyöspatai „szegregált” cigányoknak százmillió forint kártérítés jár, amelyből nyolcvanmilliót Gyöngyöspata önkormányzata, a maradékot a tankerület köteles kifizetni. Az önkormányzat éves bevétele negyvenmillió forint. Vagyis most kétévi bevételt kell odaadni a helyi cigányoknak, akik „elszenvedték a szegregációt”. (A Soros-banda szervezetei hazudoznak, amikor most azt állítják, nem is kell kifizetni a pénzt azonnal és nem is az önkormányzatnak. Az ítélet egyértelmű, legfeljebb a Soros-banda rájött, nagyon kínos lesz tönkretenni egy egész falut.)

Tíz év eltelt már, s ilyenkor jön jól egy majd tízéves vezércikk. Magam írtam még 2011 áprilisában, idézek belőle:

„Gyöngyöspatán a gyaloghíd két végére álltak a cigány kölykök, és hídpénzt szedtek az öregektől. A Kecskekő pincesorát szétlopták, széthordták. A pincéket kifosztották. A gyümölcsfákat lelopták, majd szokásukhoz híven derékmagasságban kivágták, ha éppen tüzelő kellett. Az iskolában brutálisan összeverték nem cigány diáktársaikat. A ­templomból, piacról hazatérő öregasszonyokat leköpdösték, gyalázták. Elviselhetetlenné tették a létezést a faluban. […] Ekkor a Jobbik megérezte az elviselhetetlenségben rejlő politikai lehetőséget, és megjelent Gyöngyöspatán. […] A helyi cigányok pedig elkezdtek rettegni. Mint Zámolyon. Aztán a gárda, learatván a politikai hasznot, távozott. Az elviselhetetlenség pedig maradt.

S ebbe a légüres térbe nyomult be valami Véderő nevű micsoda. A provokáció teljesen nyilvánvaló szándékával. Egy Eszes Tamás nevű nem tudom kicsoda megvásárolta a helyiektől a cigányok által élhetetlenné tett Kecskekő néhány telkét, és oda valami katonai-harcászati gyakorlatot hirdetett húsvétra. Meg is jelent úgy húsz nyeszlett kölyök, és a cigányok ettől olyan rettegésbe fogtak, hogy ki kellett őket menekíteni a faluból. Segítette őket mindenki: az LMP, az MSZP, valami amerikai üzletember, a Vöröskereszt és az összes jogvédő. Kiszállt a média, a hülyék megírták vezércikkeiket, a második Orbán-kormány megkapta a rasszista jelzőt. […] Egy Horváth Aladár nevű meg kéksisakosokat akar behívni az országba. Nem változott semmi sem. Becstelen és undorító politikai akció zajlik Gyöngyöspatán, politikai aktorok részvételével. Zámoly kettő.”

Nos, így kezdődött és így folytatódott. Persze a Jobbik akkori főhazugjai ma már Gyurcsánnyal vannak, akik akkor „járőrözni” mentek oda és horogkeresztet hugyoztak a cigánysor elejére, ma már Fekete-Győr tévécsatorna-átprogramozóval fújnak egy követ. Az ellenzéki politika aktorai már mind felköptek a levegőbe és aláálltak, csak Gyöngyöspata maradt ugyanott a lakóival. Akiknek most azt üzenték, hogy ha terrorizálod a többséget, és akad egy Soros-szervezet, aki ebben melléd áll, akkor felfoghatatlanul sok pénzt kaphatsz. Tökéletesen igaza van Horváth László fideszes képviselőnek: „a mostani helyzet egy megtervezett és megszervezett akció eredménye, hiszen a roma családokat egy Soros György által fenntartott és eltartott Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány vette rá a pereskedésre, és ugyanezen alapítvány biztosította a jogi procedúra összes kellékét és feltételét is.”

S hogy el ne felejtsük: a Kúria mostani ítélete szerint a „szegregáció” 2003 óta folyt a helyi iskolában. Viszont 2010-ig nem érdekelt senkit. Ja! Akkor jött a jobboldali kormány. Világos ugye? Jobboldali kormányok idején muszáj felmutatni a rasszizmust és az antiszemitizmust. S az sem akadály, ha ebbe majd belerokkan egy egész település.