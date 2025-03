Ezeket a LED-eket legálisan szereltetheti be a hagyományos autóizzó helyére

A közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendelet január elején hatályba lépett módosítása teremtette meg annak a lehetőségét, hogy „tompított és távolsági fényszóró esetében minősítő jellel rendelkező helyettesítő LED fényforrást is szabad használni. Magyarországon elsőként az Osram szerezte meg ezt az engedélyt a Night Breaker LED termékcsaládjára. Ezzel hazánkban is lehetővé vált a LED fényforrások utólagos, közúti használatra vonatkozó beszerelése az eredetileg halogénizzóval gyártott járművek fényszóróiba. A cég az elmúlt négy évben Európa 27 országában engedélyeztette a Night Breaker LED cserelámpák használatát.

Miért érdemes LED-re váltani?

A H7, H4, H1 LED-ekből álló termékcsalád cserelámpái a hagyományos halogénizzókhoz képest jobb látási viszonyokat és láthatóságot biztosítanak.

A kibocsátott fény akár háromszor fényesebb a jogszabály által előírt minimumkövetelményhez képest,

és fényszínük a nappali fényre hasonlít. Erős kontrasztot biztosítanak, hatótávolságuk nagy. További előnyük a hagyományos halogénizzókhoz képest, hogy hosszabb az élettartamuk. A LED-es technológiának köszönhetően akár ötször hosszabb ideig képesek világítani, így ritkábban szorulnak cserére. Miután kevesebb energiát is fogyasztanak, az utólagos beépítésük környezetbarát is.

Fotó: Osram

A H7 típus kialakítása gyakorlatilag megegyezik a hagyományos halogénizzóéval, így nincs szükség adapterekre. Ezt többek között a nagyon kicsi ventilátor teszi lehetővé, amely a lámpa hőkezelési rendszerének része. Az akár 6000 Kelvin hidegfehér (a nappali fényhez hasonló) színhőmérsékletű fényforrás ideális láthatóságot biztosít a járművezetők és a közúti forgalom többi résztvevőjének, nem utolsósorban az ötven százalékkal csökkentett vakításnak köszönhetően. A jogszabály által előírt minimumkövetelményhez képest akár 330 százalékkal nagyobb a fényereje. Energiafogyasztása hatvan százalékkal alacsonyabb, élettartama pedig hatszor hosszabb a hagyományos halogén izzókhoz képest.

A LED cserelámpák beszerelése

A LED cserelámpák autótípusonként vannak engedélyezve, nem használhatók legálisan közúton bármilyen járműben. A cég honlapján található kompatibilitási listán lehet kikeresni az adott jármű típusát, gyártásának évét, a fényszórólámpa számát. Itt feltüntetik azt is, hogy milyen LED fényforrás beszerelése engedélyezett az adott típushoz. A listából kiderül az is, hogy szükséges-e további kiegészítő (beszerelő keret, porvédő sapka, Canbus vagy Error canceller) a beszereléshez. A listában nem szereplő járművek esetében továbbra sem megengedett semmilyen utólagosan beszerelhető LED fényforrás alkalmazása, és ugyanúgy tiltott bármilyen járműben off road feliratú termék közúti használata. A megvásárolt termék csomagolásán található a magyarországi minősítő jel (egy H betű és 8 szám), továbbá a hologramos matricán egy hétjegyű kód, amely az azonosításhoz szükséges, amit a cég weboldalán lehet elvégezni. Az azonosítást követően ki kell választani és nyomtatni a terméktípushoz tartozó műbizonylatot.

A beszerelést csak autószerelő műhelyben, szakember végezheti el!

Itt ellenőrzik a lámpatest számát a kompatibilitási lista alapján, beszerelik a fényforrást, majd kitöltik a műbizonylatot, ezzel igazolva a cserét. Az így kiállított műbizonylatot a jármű okmányával együtt kell tartani, azt ellenőrzéskor át kell adni a rendőrnek.