Világ körüli turnéval ünnepli a BMW, hogy 50 éve készít Art Carokat

Hervé Poulain francia autóversenyző és aukcionátor úgy döntött, hogy egyesíti szenvedélyeit, a száguldást és a művészetet, ehhez partnerre talált az épp csak megalakult BMW M GmbH vezetőjében, Jochen Neerpasch-ban. Mivel nem kellett a szponzorok megjelenéséhez igazodni, úgy döntöttek, hogy egy művész által megfestett autót indítanak a LeMans-i 24 óráson. 1975. június 14-én az amerikai szobrász, Alexander Calder által megfestett BMW 3.0 CSL-lel állt rajthoz, és noha műszaki hiba miatt 7 óra után fel kellett adnia a versenyt, az autó hatalmas közönségsiker lett. Ekkor döntötték el, hogy az egyszeri együttműködésből hagyományt teremtenek.

A következő három BMW Art Car megvalósításában a legendás New York-i galériatulajdonos, Leo Castelli segédkezett, Frank Stella, Roy Lichtenstein és Andy Warhol készítették a következő versenyautókat, amelyeket aztán Hervé Poulain vezetett LeMans-ban. 1982-ben utcai autókra tért át a BMW Art Car program, csak hogy 1999-ben újra a motorsport világába térjen vissza.

Az első 50 év alatt 20 darab BMW Art Car született, ezeket világszerte számos helyen kiállítják, és mivel szeretnék a lehető legnagyobb hírverést csapni, a tervezett program folyamatosan bővül és az időpontok is változnak. Azt már elárulták, hogy az Afrikában, Európában és Ázsiában induló BMW Art Car World Tour 2025 ellátogat majd Amerikába és Ausztráliába is, és már most látszik, hogy még 2026-ban is úton lesznek a művészek által megfestett autók.

BMW Art Cars

1. Alexander Calder, BMW 3.0 CSL, 1975

2. Frank Stella, BMW 3.0 CSL, 1976

3. Roy Lichtenstein, BMW 320 Group 5, 1977

4. Andy Warhol, BMW M1 Group 4, 1979

5. Ernst Fuchs, BMW 635 Csi, 1982

6. Robert Rauschenberg, BMW 635 Csi, 1986

7. Michael Jagamara Nelson, BMW M3 Group A, 1989

8. Ken Done, BMW M3 Group A, 1989

9. Matazo Kayama, BMW 535i, 1990

10. César Manrique, BMW 730i, 1990

11. A.R. Penck, BMW Z1, 1991

12. Esther Mahlangu, BMW 525i, 1991

13. Sandro Chia, BMW M3 GTR, 1992

14. David Hockney, BMW 850 Csi, 1995

15. Jenny Holzer, BMW V12 LMR, 1999

16. Olafur Eliasson, BMW H₂R, 2007

17. Jeff Koons, BMW M3 GT2, 2010

18. Cao Fei, BMW M6 GT3, 2016

19. John Baldessari, BMW M6 GTLM, 2016

20. Julie Mehretu, BMW M Hybrid V8, 2024

Fotó: Enes Kucevic Photography