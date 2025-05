Giamaro, a legújabb olasz szuperautógyár

Giacomo Commendatore sikeres vállalkozó, aki a Pagani indításánál is ott volt befektetőként, most pedig fiával, Pierfrancesco Commendatoréval közösen elindították saját szuperautó-márkájukat, a Giamaro Automobili nevű céget. Főmérnöknek azt a Loris Bicocchit szerezték meg, akinek a karrierje az 1970-es években indult a Lamborghininél (Countach, Diablo), majd az olasz Bugatti újjászületésnél (EB110), a Pagani (Zonda) és a Koenigsegg (CCX) indulásánál is ott volt, de a Dallaránál és a francia Bugattinál (Veyron, Chiron) is megfordult.

A lényeg a saját fejlesztésű, 6988 köbcentis, négyturbós, V12-es blokk, aminek három teljesítményadata is van: 790 LE, 1670 LE, 2157 LE. Az első a fehér gyújtáskulcs használatakor igaz, ezt lehet odaadni például parkoláskor, a második érték a fekete kulccsal érhető el, ezt ajánlják hétköznapi közlekedéshez, a piros kulcs használatával érhető el a 2157 lóerős csúcsteljesítmény és a 2008 Nm-es maximális nyomaték. Hivatalosan az Italtecnica műhely jegyzi a blokkot, de abban tulajdonrésze van a Commendatore családnak, tehát házon belül készült az erőforrás. Hogy legyen helye a turbófeltöltőknek, 120 fokos hengerszöget választottak, fogaskerekek segítségével hajtják meg a vezérműtengelyeket.

Elsőként a Katla nevű szuperautóba építik be ezt az erőforrást, egyelőre hétokozatú robotizált váltó van, de már dolgoznak a – hatalmas teljesítményt elviselő – dupla kuplungos váltón. Természetesen van részlegesen önzáró differenciálmű is, ha már összkerékhajtás segítségére nem számíthat a sofőr. Karbon utascella jelenti az alapot, amihez elöl-hátul alumínium energiaelnyelő struktúra csatlakozik, kovácsolt alumínium elemekből készül a felfüggesztés. Elöl-hátul 420 mm átmérőjű karbon-kerámia féktárcsák vannak, elöl tíz-, hátul négydugattyús nyergekkel.

A Giamaro Katla 4791 mm hosszú, 2027 mm széles és 1188 mm magas, tengelytávolsága 2750 mm. Elöl húsz, hátul 21 colos felniket használnak, amelyekre 265/35, illetve 345/30 méretű Bridgestone Potenza Sport abroncsot szerelnek. A saját tömeg mindössze 1450 kg, menetteljesítmény-adatokat még nem közöltek.

A Giamaro évi harminc autó gyártását tervezi, az első év termelésére már megvannak a jelentkezők, és folyamatosan jönnek majd a fejlesztések. A már említett dupla kuplungos váltó mellett a Katla nyitott változata következik, majd az Albor nevű szabadidő-autós magasságban lévő kupé. Ezzel akarják jelezni, hogy a többi olasz gyártóhoz képest ők nemcsak tanulmányozzák, de meg is csinálják a terepjáró szuperkupét.