Nálunk nem tölti be a Symbioz és az Austral közötti űrt a Renault

Amíg a Duster átvételekor nem erőltették meg magukat a Renaultnál, hiszen épp csak a márkanevet és -jelzést cserélték le, addig a Bigster esetén már az azonosságot kell nagyítóval keresni – épp csak az üvegeket vették át változatlanul, minden más egyedi a Boreal esetén. A név annyit jelent, északi származású, ami annyiból furcsa, hogy Törökországban (innen 54 országba exportálják) és Brazíliában (innen 17 országba exportálják) készítik majd a szabadidő-autót; az Austral, azaz déli származású modellt Spanyolországban gyártják.

Kifejezetten látványos lett az orr, ami erősen hasonlít a Niagara nevű pickup-tanulmányra, de a személyautónál sokkal élesebb a lökhárító. Erősen kidomborították a kerékjáratokat, az oldalfalon, a C oszlop felső részén a Symbioz által is használt ezüst betétet látjuk, laposak és szélesek a hátsó lámpák. Az utastérben egy közös panelben – de nem egy síkban – kap helyet a két 10 colos képátlójú képernyő, látványos hangulatvilágítás emeli a minőségérzetet (48 szín közül lehet választani, az üzemmódváltáshoz is alkalmazkodik), de például a kicsit a vezető felé fordított klímakonzol már ugyanaz, amit a Duster/Bigster használ. Prémiummodellként pozicionálják a Renault Borealt, amelyhez elérhető masszázsfunkciós első ülés, Dél-Amerikában kék színű bőrkárpit is elérhető lesz.

Piactól függetlenül csak 6 fokozatú duplakuplungos váltóval készül a Boreal, az irányválasztó egy billenőkapcsoló, emellett helyezték el a változó beavatkozás menetstabilizáló vezérlőjét – összkerékhajtásról egyelőre nincs szó, tehát csak ennyi segítséget kap a sofőr a 213 mm-es hasmagasság mellé. A motor az 1,3 literes négyhengeres turbómotor, ami Törökországban 138 LE/240 Nm teljesítményű, Brazíliában benzinnel 156, alkohollal 163 LE teljesítményű (270 Nm), motorleállító segíti a spórolást, lágyhibrid segítség nincs. Később várható öntöltő hibrid hajtás megjelenése. A Renault Boreal először Brazíliában lesz megvásárolható 2025 legvégén, egyébként 2026 elején kerül sor a piaci bevezetésére, az árakról majd később lesz információ.