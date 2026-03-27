A rendőrök is csak néztek: „all in” felvétel készült egy Astra sofőrjéről + videó

Szinte minden autós kiismerte már a lakó- és munkahelye környéken lévő Véda kamerát, és azon a bizonyos néhány tíz méteren mintaszerűen vezet, előtte és utána viszont sokan haladnak a maguk ritmusában. Így gondolkodhatott egy Opel Astra sietős vezetője is Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, nem számolt viszont azzal, hogy a rendőség mobil szupertraffipaxokat is használ, amire bizony olykor a Waze sem figyelmeztet, már ha egyáltalán használta az alkalmazást.

Így a kamion szabálytalan előzése drága mulatság lesz, ugyanis 50 helyett 76 km/h-s gyorshajtás (70 ezer forint) és záróvonal átlépése (26 ezer forint) miatt is fizetne kell, ráadásul a biztonsági övet sem kötötte be (további 20 ezer forint). Már csak azért sem érte meg a sietség, mert az opelest a helyszínen megállították a rendőrök, és összesen kilenc büntetőpontot is feljegyeztek – kétszer ennyinél már ugrani fog a jogosítvány. Még örülhet, hogy megúszta az elmulasztott indexelést…