autós hírszabálytalan előzésgyorshajtástraffipaxbírság

A rendőrök is csak néztek: „all in” felvétel készült egy Astra sofőrjéről + videó

Egyszere három szabályt vett semmibe Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az opeles; a bírság nagyon fog fájni.

2026. 03. 27. 10:58
Szinte minden autós kiismerte már a lakó- és munkahelye környéken lévő Véda kamerát, és azon a bizonyos néhány tíz méteren mintaszerűen vezet, előtte és utána viszont sokan haladnak a maguk ritmusában. Így gondolkodhatott egy Opel Astra sietős vezetője is Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, nem számolt viszont azzal, hogy a rendőség mobil szupertraffipaxokat is használ, amire bizony olykor a Waze sem figyelmeztet, már ha egyáltalán használta az alkalmazást.

Így a kamion szabálytalan előzése drága mulatság lesz, ugyanis 50 helyett 76 km/h-s gyorshajtás (70 ezer forint) és záróvonal átlépése (26 ezer forint) miatt is fizetne kell, ráadásul a biztonsági övet sem kötötte be (további 20 ezer forint). Már csak azért sem érte meg a sietség, mert az opelest a helyszínen megállították a rendőrök, és összesen kilenc büntetőpontot is feljegyeztek – kétszer ennyinél már ugrani fog a jogosítvány. Még örülhet, hogy megúszta az elmulasztott indexelést…

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
