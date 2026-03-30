Csak dísznek van a tábla, gondolta a porschés, aztán jött a hideg zuhany + videó

Nagy kérdés, hogy mire gondolt a vezető, amikor véghez vitte ezt a manővert a 13-as főút sztrádafelhajtójánál, ahol kizárólag balra vagy jobbra kanyarodhatott volna. Ő azonban a Porsche Boxsterrel a táblára és a felfestésre (forgalom elől elzárt terület) fittyet hányva egyenesen ment tovább, méghozzá forgalmas nappali időszakban. Vesztére a visszapillantó tükörbe sem nézett, holott láthatta volna, hogy egy felmatricázott, kék villogós rendőrautó áll mögötte, amely aztán utána is eredt. Így aztán 78 ezer forintos bírsággal zárult a porschés mutatványa.