Megérkeztek a KRESZ-szabályok felett álló biciklisek a Balatonhoz + videó

Tiltó tábla ellenére, egymás mellett tekertek a főúton Badacsonynál, aztán jött a kellemetlen meglepetés.

2026. 03. 25. 8:47
Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség
Amint beköszönt a tavasz, sokan pattannak nyeregbe a települések közötti rövid túrára, vagy a teljes, 204 kilométeres tókerülő körre a Balatonnál. Sok helyen a forgalomtól elkülönítve kiépített kerékpárúton lehet tekerni, máshol azonban a települések útjain festik fel a biciklis jelzéseket. Utóbbi eset áll fenn – a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok nem feltétlen örömére – Badacsonytomajnál és Badacsonytördemicnél is, ahol alapvetően a Római útra került fel a kerékpáros nyom. 

Persze mindig akadnak olyanok, akik ehelyett a rövidebb, kevésbé dimbes-dombos 71-es főutat választják, ahol azonban nemcsak veszélyes, hanem (mint arra külön tábla is figyelmeztet) a párhuzamosan futó kerékpárút miatt tilos is biciklizni. Fütyültek erre a videón látható bringások, sőt, még egymás mellett is tekertek, amikor hirtelen díszkíséretük akadt – méghozzá egy rendőrautó formájában. Nem úszták meg ejnye-bejnyével, a rendőrök bírságoltak, a kapitányság pedig utólag is arra figyelmeztet, hogy be kell tartani a KRESZ-szabályokat, és egy kisebbnek tűnő vétség is tragédiával végződhet. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
