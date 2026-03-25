Megérkeztek a KRESZ-szabályok felett álló biciklisek a Balatonhoz + videó

Amint beköszönt a tavasz, sokan pattannak nyeregbe a települések közötti rövid túrára, vagy a teljes, 204 kilométeres tókerülő körre a Balatonnál. Sok helyen a forgalomtól elkülönítve kiépített kerékpárúton lehet tekerni, máshol azonban a települések útjain festik fel a biciklis jelzéseket. Utóbbi eset áll fenn – a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok nem feltétlen örömére – Badacsonytomajnál és Badacsonytördemicnél is, ahol alapvetően a Római útra került fel a kerékpáros nyom.

Persze mindig akadnak olyanok, akik ehelyett a rövidebb, kevésbé dimbes-dombos 71-es főutat választják, ahol azonban nemcsak veszélyes, hanem (mint arra külön tábla is figyelmeztet) a párhuzamosan futó kerékpárút miatt tilos is biciklizni. Fütyültek erre a videón látható bringások, sőt, még egymás mellett is tekertek, amikor hirtelen díszkíséretük akadt – méghozzá egy rendőrautó formájában. Nem úszták meg ejnye-bejnyével, a rendőrök bírságoltak, a kapitányság pedig utólag is arra figyelmeztet, hogy be kell tartani a KRESZ-szabályokat, és egy kisebbnek tűnő vétség is tragédiával végződhet.