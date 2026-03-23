Nagy változást készítenek elő a magyar zebrák új felfestései

Máig sok a baleset, ugyanakkor a védtelen gyalogosnak nemcsak elsőbbsége van, hanem pár kötelessége is.

2026. 03. 23. 10:17
Fotó: Kisalföld/Szalay Károly
Változatos megoldásokkal próbálják az autósoknak jobban láthatóvá tenni a gyalogos-átkelőhelyeket, ilyen a sárgászöld keretbe foglalt KRESZ-tábla, a sárgán villogó figyelmeztető lámpa és a piros festékréteggel kiemelt burkolat, emellett az átkeléskor az aszfaltban villogó LED-ekkel figyelmeztető okoszebrák is terjednek. Ennek ellenére sok a gázolásos baleset, amelyek olykor úgy következnek be, hogy míg az egyik autós megáll elsőbbséget adni, addig a másik egyszerűen áthajt a zebrán, és elüti a takarásból kilépő gyalogost. Fontos tisztázni, hogy a kiszolgáltatott gyalogosoknak is vannak kötelezettségeik, nem léphetnek le váratlanul az úttestre, és a legrövidebb úton át el átkelniük. Mind több problémát okoz, hogy fülhallgatóval zenét hallgatva vagy okostelefont nyomkodva sokan úgy akarnak átkelni, hogy nem figyelnek a forgalomra.

Hatásos, de természetesen nem állhat minden zebránál rendőr

Utóbbi probléma miatt Magyarországon is számos helyen figyelmeztető felfestések kerülnek a zebrák előtti járdaszakaszokra, melyeknek nemrég új fajtája is megjelent a Közlekedéstudományi Intézet és a Volán Egyesület kivitelezésében. Mint a Traffix.hu cikkéből kiderül, Kecskemét és Miskolc után nemrég Debrecenben festették fel összesen hat helyszínen a készülékhasználatra figyelmeztető piktogramokat és a „Nézz fel!” feliratokat sárga színben. Ezek természetesen még csak ajánlások, ám az új KRESZ tervezetének egyik hangsúlyos elemeként komoly változás körvonalazódik: zebrán (és vasúti átjáróban) megtiltanák a gyalogosoknak a zombimódot, vagyis a telefon, illetve a fülhallgató használatát. Amúgy további változásként arra is számítani lehet, hogy olyan egyenrangú útkereszteződésben is elsőbbségük lesz a gyalogosoknak, ahol nincsen felfestve zebra – itt különösen fontos lenne minden közlekedő fókuszált figyelme.

Íme, ez egyk debreceni gyalogos-átkelőhely új felfestése 
(Fotó: Traffix.hu/KTI)
info

Jelen szabályzások szerint akkor minősül gyalogosnak a kerékpáros és az e-rolleres, ha tolja a járművét – ellenkező esetben nem jogosult elsőbbségre a zebrán.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
