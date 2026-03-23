Nagy változást készítenek elő a magyar zebrák új felfestései

Változatos megoldásokkal próbálják az autósoknak jobban láthatóvá tenni a gyalogos-átkelőhelyeket, ilyen a sárgászöld keretbe foglalt KRESZ-tábla, a sárgán villogó figyelmeztető lámpa és a piros festékréteggel kiemelt burkolat, emellett az átkeléskor az aszfaltban villogó LED-ekkel figyelmeztető okoszebrák is terjednek. Ennek ellenére sok a gázolásos baleset, amelyek olykor úgy következnek be, hogy míg az egyik autós megáll elsőbbséget adni, addig a másik egyszerűen áthajt a zebrán, és elüti a takarásból kilépő gyalogost. Fontos tisztázni, hogy a kiszolgáltatott gyalogosoknak is vannak kötelezettségeik, nem léphetnek le váratlanul az úttestre, és a legrövidebb úton át el átkelniük. Mind több problémát okoz, hogy fülhallgatóval zenét hallgatva vagy okostelefont nyomkodva sokan úgy akarnak átkelni, hogy nem figyelnek a forgalomra.

Hatásos, de természetesen nem állhat minden zebránál rendőr

Utóbbi probléma miatt Magyarországon is számos helyen figyelmeztető felfestések kerülnek a zebrák előtti járdaszakaszokra, melyeknek nemrég új fajtája is megjelent a Közlekedéstudományi Intézet és a Volán Egyesület kivitelezésében. Mint a Traffix.hu cikkéből kiderül, Kecskemét és Miskolc után nemrég Debrecenben festették fel összesen hat helyszínen a készülékhasználatra figyelmeztető piktogramokat és a „Nézz fel!” feliratokat sárga színben. Ezek természetesen még csak ajánlások, ám az új KRESZ tervezetének egyik hangsúlyos elemeként komoly változás körvonalazódik: zebrán (és vasúti átjáróban) megtiltanák a gyalogosoknak a zombimódot, vagyis a telefon, illetve a fülhallgató használatát. Amúgy további változásként arra is számítani lehet, hogy olyan egyenrangú útkereszteződésben is elsőbbségük lesz a gyalogosoknak, ahol nincsen felfestve zebra – itt különösen fontos lenne minden közlekedő fókuszált figyelme.