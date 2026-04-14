Elárulták a rendőrök, hol állítják fel a traffipaxokat a szerdai óriásrazzián

Egész héten gyorshajtókra vadászik a magyar rendőség a nemzetközi ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) akció keretében, hogy csökkenték a sebességtúllépés miatt bekövetkező balesetek számát, melynek szomorú aktualitást ad a nemrég a Váci úton bekövetkezett halálos karambol. Lesz a műveletben egy kiemelt, 24 órás fokozott ellenőrzést jelentő úgynevezett Speedmarathon nap is, mégpedig április 15-én szerdán, ekkor az ellenőrzés reggel 6 órától másnap hajnalig tart. A helyszínek kijelölésénél nem csak a vármegyei kapitányságok tapasztalatait, hanem a számtalan állampolgári javaslatot is figyelembe vették, most pedig a Police.hu oldalon közzétették a traffipaxpontok listáját. Vármegykénként a linkekre kattintva nyithatók meg a táblázatok, a budapesti helyszíneket pedig külön megmutatjuk:

