Így versenyeznek a luxusautós ámokfutók a magyar utakon + videó

A Bpiautósok által közzé tett egyik felvételen Szolnokon halad egymás mögött szorosan egy BMW 5-ös és egy Porsche Panamera, amelyek láthatóan versenyeznek. Az illegális futamnak egy kereszteződés vet véget, legalábbis egy pillanatra, mert a BMW sofőrje a záróvonalon előzve folytatja a száguldást.

A másik videón egy BMW 3-as látható, amely egy körforgalomban driftel, majd kis híján össze is ütközik egy másik autóval. Szerencsére egyik esetben sem történt baleset. És pontosan ez az, ami miatt sokan legyintenek az ilyen jelenetekre. A legtöbben ilyenkor annyit mondanak: „hülye”, esetleg még hozzáteszik, hogy „majd megfogják”. Az érintett sofőr pedig könnyen gondolhatja azt, hogy egyszerűen csak jól vezet, uralja az autót, és kézben tartja a helyzetet.

Az ilyen helyzetekből áll össze az a minta, amely végül tragédiához vezethet. Ahhoz a tragédiához, amelynek egy súlyos példáját április 10-én láthattuk a Váci úti felüljárónál. Ott már nem a gyorshajtásról vagy egy rossz döntésről beszélünk, hanem elhunyt emberekről.

Sajnos az ilyen dashcam felvételekkel a hatóságok a legtöbb esetben nem tudnak mit kezdeni. A fedélzeti kamerák nem hiteles mérőeszközök, így a sebesség nem bizonyítható velük. Ha az érintett járművezető bele is fut egy traffipaxba, mert nem használ Waze-t, legtöbbször nem történik helyszíni megállítás, így az ügy közigazgatási bírsággal zárul.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy csekket kap az üzembentartó, függetlenül attól, ki vezette az autót. Mivel a sofőr kiléte nem kerül megállapításra, nincs büntetőpont, nincs eltiltás, és nincs valódi személyes következmény sem.

És ez az a pont, ahol érdemes kimondani: jelenleg sok esetben csak egy baleset jelenti az első valódi határt. Amíg az nem történik meg az adott egyénnel, addig ezek a helyzetek újra és újra előfordulnak – gyakran egyre nagyobb kockázattal. A jelenség mögött nem egyedi esetek állnak, hanem egy rendszeresen visszatérő minta, amellyel a jogalkotóknak és a hatóságoknak is érdemes lenne foglalkozniuk.