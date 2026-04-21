Kiderült, hogy hány gyorshajtót fotóztak a rendőrök a Roadpol óriásrazzián

Egy teljes héten keresztül, április 13. és 19. között zajlott a rendőrség tavaszi gyorshajtók elleni razziája Roadpol (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) Speed néven, az uniós társszervekkel összehangolva. Ennek során összesen 17 491 esetben történt intézkedés sebességtúllépés miatt, amiből a szokásos hétköznapi ügymenethez képest igen sokszor, 7399 alkalommal meg is állították a szabályszegőket (a vezetők túlnyomó többsége nem úszta meg figyelmeztetéssel, ugyanis 7257 fővel szemben bírságot szabtak ki, sőt 142 sofőr ellen eljárást kezdeményeztek).

Forrás: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

A fennmaradó 10 092 esetben leállítás nélküli ellenőrzés történt, itt a gépkocsik üzembentartói postai úton számíthatnak büntetésre, méghozzá nem is kevésre, ugyanis a helyszínivel ellentétben a közigazgatási bírságok ötvenezer forinttól indulnak. Fontos mozzanata az akciónak, hogy nemcsak a Véda rendszer sokak által jól ismert kamerái, hanem mobil szupertraffipaxok is lestek a gyorshajtókra, különösen az egyhetes razzia egyik kiemelt (Speedmarathon nevű) napján, amikor záporoztak a bírságok, erről lent olvashat bővebben.