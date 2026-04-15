autós hírVolkswagenVolkswagen ID.3

Teljesen megújult a magyar formatervű Volkswagen

Az ID.3 Neóra átkeresztelt kompakt villanyautót kívül-belül átdolgozták, visszatértek a gombok a műszerfalra és nőtt a hatótáv is.

2026. 04. 15. 16:43
Volkswagen ID. Neo Fotó: Gruppe C Photography Forrás: Volkswagen
A Volkswagen első sorozatgyártású elektromos autója – amelynek formáját közel tíz évvel ezelőtt két magyar dizájner, Fogarasi László és Száz Ákos tervezte – már a második jelentős modellfrissítésén esett át. Az ID.3 frissített külsőt, nagyobb akkumulátorokat és – ami a legfontosabb – egy teljesen új belső teret kapott, amely számos olyan fizikai gombbal rendelkezik, amelyet a hamarosan bemutatkozó, egy kategóriával kisebb ID.Polo és ID.Cross modellekkel is megoszt majd.

Fotó: Gruppe C Photography / Volkswagen

Bár a Volkswagen hamarosan befejezi az elektromos autóinak számozását (így például az ID.4 hamarosan ID.Tiguanra keresztelődik át, amikor egy nagyobb frissítést kap), de az ID.3 megtartotta a számát a felépített márkaérték miatt. Mostantól azonban ID.3 Neo néven fut – utalva az eredeti fejlesztési kódnevére, és hangsúlyozva, hogy ez több, mint egy szokásos frissítés. Ez már ugyanis az ID.3 második ráncfelvarrása a 2023-as után, amelynek célja akkor főleg a fedélzeti szoftverrel és a használhatósággal kapcsolatos problémák megoldása volt.

Fotó: Volkswagen

Ezúttal is megújult az utastér, jobb minőségű és puhább anyagokat találni benne, valamint a vásárlói visszajelzések miatt már számos fizikai kezelőszervet, kapcsolót, gombot is. Megjelent egy hangerőszabályzó tekerőgomb és egy fűtéskapcsoló is, amelyek a sokak által nem kedvelt érintésérzékeny „csúszkákat” váltották fel. Továbbá a vezetőoldali ajtóban mostantól minden ablakhoz külön gomb található: eredetileg csak két kapcsoló volt egy váltógombbal, amellyel az első és a hátsó ablakok közötti vezérlést lehetett váltani, ami sokaknak nem tetszett, és sok kritikát kapott a spórolás miatt a Volkswagen. A kétküllős kormánykerék is új, fizikai gombokkal rendelkezik a korábbi érintősök helyett, a középen lévő VW logó már világít.

Fotó: Volkswagen

A 13 colos, fekvő helyzetben elhelyezett infotainment érintőképernyő és a 10,25 colos digitális vezetői kijelző szintén új, utóbbi akár úgy is testre szabható, hogy egy 80-as évekbeli kettes Golf műszerfalára hasonlítson a grafikája. Korábban ívelt volt a műszerfal, most egyenes, hogy hangsúlyozza a teret, míg a vásárlói visszajelzések alapján egy új, teljes hosszúságú középkonzolt is beszereltek, amely tárolórekeszt és egy két telefonnak is elegendő méretű vezeték nélküli töltőpadot tartalmaz.

Fotó: Volkswagen

Kevésbé jelentősek a külső változtatások, a legfeltűnőbb az új orr-rész, amely az ID.3 Neo megjelenését a közelgő ID.Polo és ID.Cross modellekéhez igazítja. Megmaradt a 4,265 méteres hossz, a frissített ID.3 azonban már feketére festett tetővel és csomagtérajtóval rendelkezik, amitől a karosszériája laposabbnak és szélesebbnek látszik, mint korábban.

Fotó: Volkswagen

A hátsókerék-meghajtású ferdehátú egyelőre három teljesítményszinttel (170, 190 és 231 lóerő) kapható, mindegyik villanymotorhoz új akkumulátor tartozik (50, 58 vagy 79 kWh-s kapacitással). A leghatékonyabb változat WLTP hatótávolsága 630 km, ami mintegy 5 százalékkal több, mint korábban. Javult a maximális egyenáramú gyorstöltési sebesség is, most 105 kW a kisebb és 183 kW a nagyobb akkumulátor esetében. Még idén várható a 326 lóerős, összkerekes GTX sportváltozat utódjának bemutatása is, a neve várhatóan GTI-re változik.

Fotó: Gruppe C Photography / Volkswagen

Az ID.3 Neo a Volkswagen legújabb szoftverét is megkapta, amely új funkciók hozzáadását tette lehetővé, beleértve a Travel Assist-et (2-es szintű önvezetés), az egypedálos üzemmódot és a távirányítós parkolást. Az új V2L funkciónak köszönhetően az akkumulátor már külső áramforrásként is használható, ráadásul a tulajdonosok okostelefonjukon már az új digitális kulcsfunkcióval is nyithatják-zárhatják ID.3 Neójukat.


 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
