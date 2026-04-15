Teljesen megújult a magyar formatervű Volkswagen

A Volkswagen első sorozatgyártású elektromos autója – amelynek formáját közel tíz évvel ezelőtt két magyar dizájner, Fogarasi László és Száz Ákos tervezte – már a második jelentős modellfrissítésén esett át. Az ID.3 frissített külsőt, nagyobb akkumulátorokat és – ami a legfontosabb – egy teljesen új belső teret kapott, amely számos olyan fizikai gombbal rendelkezik, amelyet a hamarosan bemutatkozó, egy kategóriával kisebb ID.Polo és ID.Cross modellekkel is megoszt majd.

Bár a Volkswagen hamarosan befejezi az elektromos autóinak számozását (így például az ID.4 hamarosan ID.Tiguanra keresztelődik át, amikor egy nagyobb frissítést kap), de az ID.3 megtartotta a számát a felépített márkaérték miatt. Mostantól azonban ID.3 Neo néven fut – utalva az eredeti fejlesztési kódnevére, és hangsúlyozva, hogy ez több, mint egy szokásos frissítés. Ez már ugyanis az ID.3 második ráncfelvarrása a 2023-as után, amelynek célja akkor főleg a fedélzeti szoftverrel és a használhatósággal kapcsolatos problémák megoldása volt.

Ezúttal is megújult az utastér, jobb minőségű és puhább anyagokat találni benne, valamint a vásárlói visszajelzések miatt már számos fizikai kezelőszervet, kapcsolót, gombot is. Megjelent egy hangerőszabályzó tekerőgomb és egy fűtéskapcsoló is, amelyek a sokak által nem kedvelt érintésérzékeny „csúszkákat” váltották fel. Továbbá a vezetőoldali ajtóban mostantól minden ablakhoz külön gomb található: eredetileg csak két kapcsoló volt egy váltógombbal, amellyel az első és a hátsó ablakok közötti vezérlést lehetett váltani, ami sokaknak nem tetszett, és sok kritikát kapott a spórolás miatt a Volkswagen. A kétküllős kormánykerék is új, fizikai gombokkal rendelkezik a korábbi érintősök helyett, a középen lévő VW logó már világít.

A 13 colos, fekvő helyzetben elhelyezett infotainment érintőképernyő és a 10,25 colos digitális vezetői kijelző szintén új, utóbbi akár úgy is testre szabható, hogy egy 80-as évekbeli kettes Golf műszerfalára hasonlítson a grafikája. Korábban ívelt volt a műszerfal, most egyenes, hogy hangsúlyozza a teret, míg a vásárlói visszajelzések alapján egy új, teljes hosszúságú középkonzolt is beszereltek, amely tárolórekeszt és egy két telefonnak is elegendő méretű vezeték nélküli töltőpadot tartalmaz.