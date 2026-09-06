Feltámadt a Trabant rég elfeledett, Wankel-motoros gyári prototípusa

Nagyon szokatlan az eredeti kasztnival fennmaradt ferdehátú prototípus óriási tengelytávja

Fotó: August Horch Museum, Zwickau

Ez a prototípus adta az alapját a későbbi nagy reménységnek, a sokkal modernebb fazonú, de továbbra is Duroplast-kasztnis P 603 kísérleti sorozatnak, amibe aztán a Wankel mellett többféle más motort is beépítettek, köztük a tervezett keletnémet-csehszlovák projekt keretében a Skoda 1000 MB négyhengeresét is. Kisebb-nagyobb megszakításokkal a teljes hetvenes éveket végigkísérte a közös szocialista népautó-kísérlet (idővel a P 610-est szánták Trabant-utódnak), de a gyártásból nem lett semmi, a vevőknek pedig 1990-ig be kellett érniük a jó öreg 601-essel.