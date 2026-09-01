Így alakulnak a hazai használt autók árai, és ezek a legnépszerűbb típusok

A 10 legnépszerűbb modell mezőnyében teljes helycserés átrendeződés zajlott le tavaly júliushoz képest. A Skoda Octavia átvette az első helyet a Ford Focustól. Az Audi A4 a dobogó harmadik fokára lépett előre, a Kia Ceed pedig a negyedik pozíciót szerezte meg.

A Suzuki Swift az ötödik helyre szorult vissza, ugyanakkor ez a modell mutatta a legnagyobb mértékű drágulást: kínálati átlagára egy év alatt 21%-kal emelkedett. A leghatározottabb fiatalodást a Toyota Corolla produkálta, amelynek átlagéletkora 17,3%-kal csökkent a piacon.

Összegzés

A KSH és a Használtautó.hu közös adatai alapján a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya 35,2%-ra mérséklődött. Miközben a 2,5 és 10 millió forint közötti sáv részesedése bővült. A kínálati átlagár 5,51 millió forintra emelkedett.

A járművek árazásában az életkor és a futásteljesítmény mellett a műszaki állapot a meghatározó tényező: a jobb állapotú autók 10–21%-os felárral jelennek meg a kínálatban. A legkisebb évenkénti értékvesztést a hibrid hajtású modellek produkálják.